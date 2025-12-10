''Влада ће дати максималну подршку при запошљавању жена''

10.12.2025
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је завршној конференцији пројекта "Каријера и мама - САМ 2025", која је одржана данас у Бањалуци.
Овај пројекат се односи на успостављање равнотеже између породичног и пословног живота запослених мајки и очева, као и на унапређење укупне равнотеже између професионалног и породичног живота.
Премијер Минић је рекао да подржава иницијативу Синдиката управе Републике Српске, те да Влада и синдикат имају добру сарадњу.
- Поражавајућа су истраживања како и у којој мјери постоји дискриминација мајки, жена, када је у питању каријера, напредовање, али и закључивање радног односа. У Републици Српској имамо изједначен матерински додатак, док то у Федерацији БиХ није, а у неким кантонима и не постоји. Српска ће са овом активношћу ићи један корак даље - рекао је премијер Минић.
Додао је да ће Влада дати максималну подршку и да ово питање изискује законско рјешење, на чему ће се радити у наредном периоду.
- Планирање породице, као основне ћелије друштва, је озбиљна ствар, и ако то не ријешимо системски имаћемо проблем. Сада показујемо да ћемо то и урадити, а нашим будућим брачним паровима даћемо модалитет како да се што лакше палнира породица и да оба родитеља буду равноправна у сваком смислу те ријечи - закључио је Минић.
