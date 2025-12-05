Наставак консултација - за аграрни буџет додатних 20 милиона КМ

Аутор:Весна Азић
05.12.2025
19:39
На другом дану консултација о буџету Републике Српске за 2026.годину - најконкретније одлуке до сада. Аграрни буџет остаје 180 милиона, али се већ наредне године, након реализовања кредита Свјетске банке, увећава за додатних 20 милиона марака. Завршени су сви документи, каже премијер. Систем наводњавања постаје главни развојни пројекат у пољопривреди.
"Оно што је веома битно концепција тог кредита се односила на мјере подршке када је у питању пољопривредна производња везане за климатске промјене. Предвиђена су значајна средства када је у питању наводњавање. Вид јели да сте да су претходне 3,4 године смо имали сушне. Пољопривредна производња апсолутно не може егзистирати", каже премијер Републике Српске Саво Минић.
Задовољни су и пољопривредници. Јер ће укупна подршка, са мађарским програмом и ИРБ кредитима, премашити 200 милиона марака.
"Доста је и 180 милиона КМ с обзиром да има и других видова помоћи, попут мађарског и осталих програма чиме ће средства уложена у област пољопривреде сигурно прећи 200 - 250 милиона КМ. Ми смо углавном задовољни. Само смо рекли да то буде транспарентно И редовно исплаћивано", истакао је предсједник Удружења воћара Републике Српске Драгоја Дојчиновић.
Разговарано је и о цијени рада, енергентима и трошковима које послодавци све теже подносе. Траже више улагања у технологију како би се раст плата могао одржати.
"Очекујемо у неком наредном периоду да Влада Републике Српске И Унија послодаваца потпише меморандум о провођењу свих ти политика како бисмо створили повољнији привредни амбијент. Како би створили боље услове за даље повећање плата, али у складу са растом макроекономских параметара", казао је предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић.
Пензионери су добили потврду да ће пензије од јануара бити усклађене за више од 6,5 одсто, у складу са растом плата и цијена. Уз то, Влада обећава и нове мјере — укључујући бањску рехабилитацију за 6.000 пензионера.
"Као што знате, Закон о пензијском И инвалидском осигурању. Пензије се сваког јануара, сваке године редовно усклађују. Тако се то законски дефинише. У ствари се повећавају у складу са parametrimma раста просјечне плате И потрошачких цијена. Према стању параметара, то би било више од 6,5%. Колико ће још тачно бити, знаће се до краја плате. Значи неће бити мање од 6%, биће више од 6,5%", изјавио је предсједник Удружења пензионера Ратко Трифуновић.
Након вишесатних разговора, Влада поручује да буџет за 2026. мора да издржи економске притиске, климатске ризике и социјалне захтјеве. Коначан приједлог биће познат након наставка консултација сљедеће седмице.
