Преминуо новинар Мате Мештровић

Јутарњи.хр

31.12.2025

17:40

0
Фото: Pixabay

У 96. години живота, након краће болести, умро је Мате Мештровић, познати хрватски дипломата, историчар и новинар, широј јавности познат и као син Ивана Мештровића.

Мештровић је рођен у Загребу 1930. године. У Загребу је завршио основну школу, а даљње школовање наставио је у иностранству, преноси Јутарњи лист.

Од 1942. године, живио је прво у Риму, потом у Швајцарској, а затим у САД од 1947. године. Дипломирао је 1951. године, а 1952. године и магистрирао на Универзитету Сиракјус у САД. За време Корејског рата био је у америчкој војсци у чину поручника.

Дарко Гавриловић

Друштво

Преминуо новинар Дарко Гавриловић

Након повратка из рата и изласка из војске докторирао је 1957. године на Универзитету Колумбија у Њујорку. Након тога десет година радио је као новинар, а од 1967. до 1991. године предавао је савремену европску историју.

Почетком 1990. године вратио се у Хрватску, а 1993. године био је као заступник изабран у Жупанијски дом Хрватског сабора. Након истека мандата именован је за амбасадора Републике Хрватске у Бугарској и на тој дужности био је од 1997. до 2000. године.

Иза њега остала је супруга Руми Мештровић и син Симон Мештровић. Испраћај ће бити у кругу породице.

