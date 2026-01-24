Када ће ОХР отићи из БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
Три деценије ОХР је присутан у БиХ. Високи представници су се смјењивали, али разлике у њиховом односу према БиХ, а нарочито према Републици Српској готово да није било
. Дошли су да имплементирају мир, а само су нас наметањем одлука уводили у нову политичку, али и сваку другу кризу. Проузроковали су више штете него користи и зато је вријеме да се стави кључ у браву на Канцеларију високог представника, јасна је порука из Српске.
„Одлазак Шмита и затварање Канцеларије високог представника значи боља будућност БиХ, али боља будућност у оквиру оне БиХ која је дефинисана Дејтоном – два ентитета, три конститутивна народа, поштовање слова, а не духа Дејтона. Онда ћемо доћи у позицију да су задовољни сви који живе у БиХ, а не да живимо као робови и да неко над нама проводи тортуру“, рекла је Сања Вулић, потпредсједник СНСД-а.
„Да домаће институције преузму одговорност и не сваки пут када се неки проблем појави, да се одређене политичке партије окрећу ка ОХР-у и траже помоћ за рјешавање својих проблема, него да политичари у БиХ преузму одговорност и да све проблеме који се појављују ријеше политичким путем. Не треба да постоји политичка сила“, каже Мира Пекић, посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.
Предраг Којовић ће, каже, отворити шампањац оног дана када ОХР оде из Бих. Међутим, сматра да још нису створени услови за то.
„То ће се догодити када испунимо јасно прописане услове, пет плус два и када људи који нападају уставни и територијални суверенитет БиХ то престану радити. Ја ћу бити најсретнији да се затвори ОХР и да БиХ почне да влада сама собом, да тако кажем“, рекао је Предраг Којовић, посланик Наше странке у ПД ПС БиХ.
Шмиту се не иде. Још, каже, није завршио посао у БиХ, иако не прецизира који тачно.
„Ја нисам изјавио да идем. Не у овом тренутку, када видимо и можемо оцијенити да развој БиХ није одржив. Ја се надам дћемо временом ово постићи, али не очекујем да ће то бити већ идућег мјесеца, али надам се да за то неће бити потребно више од неколико година“, каже Кристијан Шмит.
Нема Шмит више шта да ради у БиХ. Није ни до сада урадио ништа корисно, став је аналитичара.
„Јер је ОХР, поготово овај задњи високо представник главни реметилачки фактор у БиХ. Све је то испливало на видјело, умјесто да помогну стабилизацији стања. ОХР је главни герератор кризе“, рекао је Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
Све су гласније и поруке европских и свјетских званичника да домаћи политичар морају сами да се договарају, али то игнорише и Шмит, али и већина политичара из Сарајева, који приликом прве препреке у договору у помоћ зову нелегитимног високог представника.
