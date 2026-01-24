Logo
Марин Вукоја и Валерија Галић гласали против одлуке о проглашавању Владе Српске неуставном

24.01.2026

10:11

10. ванредна сједница крњег Уставног суда
Марин Вукоја и Валерија Галић гласали су против одлуке Уставног суда БиХ да се бивши сазив Владе Републике Српске са Савом Минићем на челу прогласи неуставном, сазнаје Истрага.ба из три различита извора у Уставном суду БиХ.

Ово двоје судија Уставног суда БиХ, два су дана инсистирали да се захтјеви за оцјену уставности Владе Српске одбаце, тврдећи да је беспредметно расправљати о нечему што не постоји.

Уставни суд БиХ

Република Српска

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

У једном тренутку, према изворима Истраге, најмање једно од троје страних судија било је на рубу да подржи ставове Марина Вукоје и Валерије Галић.

У том случају не би постојала потребна већина (потребно пет гласова) за доношење одлуке да је Влада РС која је именована потписом Милорада Додика – неуставна.

На крају су, ипак, стране судије одлучиле гласати за приједлог одлуке према којој је Влада РС Саве Минића проглашена неуставном.

Одлука је донесена омјером 5:2. За су гласале бошњачке судије Мирсад Ћеман и Лариса Велић, те стране судије Ангелика Нусбергер (Њемачка), Хелен Келер (Швајцарска) и Леди Бианку (Албанија).

У Уставном суду БиХ нема српских судија.

Уставни суд БиХ

Влада Републике Српске

