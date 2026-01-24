Аутор:Кристина Секерез
24.01.2026
19:21
Коментари:0
Република Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија, порука је то предсједника Владе Српске након састанка с премијером Србије. Каже Саво Минић и да нема општине у Српској у којој Србија није нешто урадила. Заједничких пројеката ће бити још.
„Разговарали смо о пројектима који се односе на завршетак најбитнијег инфраструктурног пројекта ауто-пута Бањалука-Београд који су два предсједника Додик и Вучић осмислили. Добро знамо колико они имају историјску важност за наш народ. Мислим да изградња тог ауто – пута уз подршку и Републике Србије ће нам значити много у смислу, не само овом историјском и емотивном, него много више и у самом капацитету привредном који тај ауто – пут може да допринесе", каже Саво Минић, премијер Републике Српске.
Сарадња Влада Српске и Србије ће бити интензивирана. Јача се и инфраструктурно повезивање. Причало се и о рехабилитацији пруге Вишеград - Вардиште – Мокра Гора. Два премијера су ставила парафе на закључак којим се усваја Протокол о образовању мјешовите радне групе за тај пројекат.
„Мислим да потписивањем овог споразума отварамо ново поље у сарадњи, али и заправо настављамо наше напоре да ујединимо наше и културне, и привредне, и економске, инфраструктурне и друге везе које имамо са нашим народом са леве обале Дрине и да на овај начин поставимо темеље једној континуираној, дугачкој сарадњи“, каже Ђуро Мацут, премијер Србије.
„Да направимо да се из Републике Србије у Републику Српску и обрнуто може на све могуће начине, а на другој страни омогућити и да, не само Вишеград, него и овај дио Србије који је везан за туристичке капацитете добију нову димензију“, каже Саво минић, премијер Републике Српске.
Сарадња са Србијом није ни на чију штету, категоричан је Минић. Ипак, некима у БиХ то смета. Подсјетио је премијер и да постоје проблеми око дозвола у вези с аеродромом у Требињу. Није то једина опструкција пројеката у БиХ, ту су и гасовод и пројекат "Бук Бијела".
