Кошарац: Бонус савјет опозицији - боље ћутати и бити сматран издајником него проговорити и отклонити сваку сумњу

Извор:
СРНА
24.01.2026
17:27
Коментари:2
Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац дао је бонус савјет опозицији - боље је ћутати и бити сматран издајником, него проговорити и отклонити сваку сумњу.
Кошарац је рекао да се опозиција у Републици Српској није изјашњавала о "кредибилитету" Уставног суда БиХ, али су реаговали јер им је сад упитан кредибилитет и предсједника и Народне скупштине и Владе Српске.
"Јадни Шмитовци", објавио је Кошарац на Иксу.
