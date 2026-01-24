Logo
Кошарац: Бонус савјет опозицији - боље ћутати и бити сматран издајником него проговорити и отклонити сваку сумњу

Извор:

СРНА

24.01.2026

17:27

Коментари:

2
Фото: Срна

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац дао је бонус савјет опозицији - боље је ћутати и бити сматран издајником, него проговорити и отклонити сваку сумњу.

Кошарац је рекао да се опозиција у Републици Српској није изјашњавала о "кредибилитету" Уставног суда БиХ, али су реаговали јер им је сад упитан кредибилитет и предсједника и Народне скупштине и Владе Српске.

"Јадни Шмитовци", објавио је Кошарац на Иксу.

