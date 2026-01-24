Logo
Large banner

Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила

Извор:

СРНА

24.01.2026

15:13

Коментари:

0
Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да се Република Српска једина придржава права и никога не напада, док са друге стране трпи сталне нападе и мораће да има изнуђену реакцију како би се заштитила.

Минић је, поводом одлуке крњег Уставног суда БиХ о "неуставности" претходне Владе Српске, која је објављена уочи поновљених предсједничких избора, истакао да ништа више није случајно када је у питању напад на институције Републике Српске.

"Ово је већ све постало предвидиво. Само је наша обавеза да то капацитирамо у моделу да можемо да дамо одговор, као што смо то урадили сада", рекао је Минић новинарима у Бајиној Башти.

Он је истакао да је и оно што се дешава са предсједником Милорадом Додиком ујдурма, која је кренула од нелегалног високог представника, па ишла преко Суда БиХ и сада се завршава са Уставним судом БиХ.

Минић је указао да је крњем Уставном суду БиХ у коме нема Срба истекао мандат, који му је високи представник нелегално продужио, док, осим тога, овај суд мијења Правилник о раду када му падне напамет.

"Ми се једини придржавамо права. Искрено се бојим да ће бити изнуђена реакција Републике Српске. Мораћемо да се заштитимо", рекао је Минић.

Он је навео да Република Српска никога не напада, нити јој је пало напамет да напада Владу Федерације БиХ за чији је избор Устав морао да се ставити ван снаге.

"Према њима су тај суд, високи представник и сви остали сервилни. То нам говори да овдје имамо двије стране, а онда нас неко тера кажемо, ми смо једна страна, живимо заједно, а не живимо заједно, односно немамо однос некога ко живи заједно", рекао је Минић.

Он је указао да је увијек пружао руку сарадње грађанима и политичком руководству Федерације БиХ, јер ће БиХ постојати онолико колико се буде сарађивало и радило.

"А докад то да радимо? Ја желим са вама да сарађујем, а ви не желите и сваки пут правите сплетке, свака ваша изјава је пуна огочења и мржње. Смета вам све, наш дан који славимо, празник, а нас апсолутно не интересује да се у ФБиХ слави 100 дана и 100 датума. Морамо почети живјети нормално или ћемо имати изнуђену реакцију", закључио је Минић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

Република Српска

Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

2 ч

0
"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

Република Српска

"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

3 ч

11
Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

Република Српска

Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

3 ч

10
Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

Република Српска

Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

4 ч

15

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner