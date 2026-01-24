Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила

Извор:
СРНА
24.01.2026
15:13
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је да се Република Српска једина придржава права и никога не напада, док са друге стране трпи сталне нападе и мораће да има изнуђену реакцију како би се заштитила.
Минић је, поводом одлуке крњег Уставног суда БиХ о "неуставности" претходне Владе Српске, која је објављена уочи поновљених предсједничких избора, истакао да ништа више није случајно када је у питању напад на институције Републике Српске.
"Ово је већ све постало предвидиво. Само је наша обавеза да то капацитирамо у моделу да можемо да дамо одговор, као што смо то урадили сада", рекао је Минић новинарима у Бајиној Башти.
Он је истакао да је и оно што се дешава са предсједником Милорадом Додиком ујдурма, која је кренула од нелегалног високог представника, па ишла преко Суда БиХ и сада се завршава са Уставним судом БиХ.
Минић је указао да је крњем Уставном суду БиХ у коме нема Срба истекао мандат, који му је високи представник нелегално продужио, док, осим тога, овај суд мијења Правилник о раду када му падне напамет.
"Ми се једини придржавамо права. Искрено се бојим да ће бити изнуђена реакција Републике Српске. Мораћемо да се заштитимо", рекао је Минић.
Он је навео да Република Српска никога не напада, нити јој је пало напамет да напада Владу Федерације БиХ за чији је избор Устав морао да се ставити ван снаге.
"Према њима су тај суд, високи представник и сви остали сервилни. То нам говори да овдје имамо двије стране, а онда нас неко тера кажемо, ми смо једна страна, живимо заједно, а не живимо заједно, односно немамо однос некога ко живи заједно", рекао је Минић.
Он је указао да је увијек пружао руку сарадње грађанима и политичком руководству Федерације БиХ, јер ће БиХ постојати онолико колико се буде сарађивало и радило.
"А докад то да радимо? Ја желим са вама да сарађујем, а ви не желите и сваки пут правите сплетке, свака ваша изјава је пуна огочења и мржње. Смета вам све, наш дан који славимо, празник, а нас апсолутно не интересује да се у ФБиХ слави 100 дана и 100 датума. Морамо почети живјети нормално или ћемо имати изнуђену реакцију", закључио је Минић.
