Ево какво нас вријеме очекује током дана

Извор:

АТВ

14.02.2026

08:29

Ево какво нас вријеме очекује током дана
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно, на југу са кишом, која ће послије подне захватити већину подручја, а на планинама на истоку очекује се снијег.

Вјетар ће бити умјерен до јак, јужних смјерова, на крајњем сјеверу углавном слаб источни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Беба

Друштво

У Српској рођено 27 беба

Највиша температура ваздуха биће од шест до 12, на југу и сјевероистоку до 14 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус три, Хан Пијесак, Гацко, Соколац минус један, Сребреница, Сарајево, Јајце, Тузла нула, Приједор, Зворник, Мркоњић Град, Бијељина, Нови Град, Бањалука један, Рудо, Србац два, Фоча, Чемерно, Добој три, Калиновик четири, Мраковица, Градачац шест, Требиње, Мостар седам степени Целзијусових.

