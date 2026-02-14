Данас су Задушнице: Шта треба урадити за покојнике?

14.02.2026
08:12
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Велике или Зимске задушнице — дан посвећен молитви за покојнике и сјећању на преминуле.
Ове задушнице су највеће у години и најављују припреме за почетак Часног поста.
БиХ
Дан жалости због погибије младића у Сарајеву
У народу се у појединим крајевима називају и Отворене задушнице, јер постоји вјеровање да на овај дан Свети Петар отвара гробове и омогућава душама да приме молитве живих.
По црквеном календару, управо ове задушнице сматрају се најзначајнијим у години јер претходе Часном посту, времену покајања, молитве и духовне припреме за Васкрс.
Обичај је да се на овај дан одлази на гробља, пале свијеће и тамјан, изговарају молитве и дијеле прилози за душе умрлих. Вјерује се да запаљена свијећа освјетљава пут покојницима до следећих задушница и да молитва може донијети мир њиховим душама.
Тамо гдје није могуће отићи на гробље, свијећа се пали у цркви или код куће.
Друштво
Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану
Према традицији, на гробље се носе предмети који имају јасну симболику у хришћанству.
Најважније је понијети
жито (кољиво)
– симбол смрти и васкрсења, тј. бесмртне душе
вино
– симбол Божјег милосрђа
свијећу
– симбол Христове светлости
Жито подсјећа на Христове ријечи да зрно тек када умре доноси плод, што симболизује живот послије смрти.
Иако у народу постоји обичај да се носи и друга храна коју је покојник волио, свештенство наглашава да је жито једино што би обавезно требало износити на гробље.
Свијет
На Минхенској конференцији о европској безбједности
На задушнице се прво одлази у цркву, гдге се служе Света литургија и парастос. Свештеник тада вином прелива жито, након чега се одлази на гробове покојника.
прислужују се свијеће
гробови се каде тамјаном
читају се молитве
гробови се уређују и украшавају цвијећем
дијели се милостиња
Они који не могу да оду на гробље, требало би да свијећу упале у најближој цркви. Посебним благословом сматра се паљење свијећа за „заборављене душе“, односно за покојнике који немају потомке.
Хроника
У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица
Задушнице су и дан када се посебно наглашава значај добрих дјела и помагања другима.
Према народном вјеровању, на овај дан:
-треба подијелити милостињу
-треба дати жито сиромашнима
-сматра се великим гријехом одбити просјака
Давање милостиње сматра се молитвом кроз дјело, која се приписује душама преминулих.
Кошарка
10 ч0
Свијет
10 ч0
Регион
11 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
09
55
09
53
09
50
09
44
09
38
Тренутно на програму