Данас су Задушнице: Шта треба урадити за покојнике?

14.02.2026

08:12

Свијећа
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Велике или Зимске задушнице — дан посвећен молитви за покојнике и сјећању на преминуле.

Ове задушнице су највеће у години и најављују припреме за почетак Часног поста.

Ердоан Моранкић

БиХ

Дан жалости због погибије младића у Сарајеву

У народу се у појединим крајевима називају и Отворене задушнице, јер постоји вјеровање да на овај дан Свети Петар отвара гробове и омогућава душама да приме молитве живих.

Зашто су Зимске задушнице најважније

По црквеном календару, управо ове задушнице сматрају се најзначајнијим у години јер претходе Часном посту, времену покајања, молитве и духовне припреме за Васкрс.

Обичај је да се на овај дан одлази на гробља, пале свијеће и тамјан, изговарају молитве и дијеле прилози за душе умрлих. Вјерује се да запаљена свијећа освјетљава пут покојницима до следећих задушница и да молитва може донијети мир њиховим душама.

Тамо гдје није могуће отићи на гробље, свијећа се пали у цркви или код куће.

sveti trifun sc

Друштво

Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Шта се носи на гробље и шта то симболизује

Према традицији, на гробље се носе предмети који имају јасну симболику у хришћанству.

Најважније је понијети

жито (кољиво)

– симбол смрти и васкрсења, тј. бесмртне душе

вино

– симбол Божјег милосрђа

свијећу

– симбол Христове светлости

Жито подсјећа на Христове ријечи да зрно тек када умре доноси плод, што симболизује живот послије смрти.

Иако у народу постоји обичај да се носи и друга храна коју је покојник волио, свештенство наглашава да је жито једино што би обавезно требало износити на гробље.

цвијановић минхен

Свијет

На Минхенској конференцији о европској безбједности

Како изгледа обиљежавање у цркви и на гробљу

На задушнице се прво одлази у цркву, гдге се служе Света литургија и парастос. Свештеник тада вином прелива жито, након чега се одлази на гробове покојника.

Шта се ради на гробљу

прислужују се свијеће

гробови се каде тамјаном

читају се молитве

гробови се уређују и украшавају цвијећем

дијели се милостиња

Они који не могу да оду на гробље, требало би да свијећу упале у најближој цркви. Посебним благословом сматра се паљење свијећа за „заборављене душе“, односно за покојнике који немају потомке.

Татјана Јечменица

Хроника

У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица

Милостиња као важан дио обичаја

Задушнице су и дан када се посебно наглашава значај добрих дјела и помагања другима.

Према народном вјеровању, на овај дан:

-треба подијелити милостињу

-треба дати жито сиромашнима

-сматра се великим гријехом одбити просјака

Давање милостиње сматра се молитвом кроз дјело, која се приписује душама преминулих.

