Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

13.02.2026
22:59
Италијан из Каљарија путем видео надзора из своје куће у Флуминију код Квартуа, на Сардинији директно је посматрао провалника како му улази у викендицу, а затим му је спремио клопку.
Наиме, Италијан ову кућу користи као викендицу, али путем видео надзора је константно пратио дешавања око куће, јер су му снимци са камере стизали директно на телефон.
Када је прекјуче видио провалника, који заједно са саучесником улази у његову кућу, одмах је из Каљарија позвао локалну полицију Флуминија, која је убрзо стигла на лице мјеста. Један од лопова, 38-годишњи држављанин Босне и Херцеговине покушао је да побјегне аутомобилом, али није успио јер га је пресрела друга патрола.
Полиција је одмах блокирала цијело подручје и привела држављанина БиХ и његовог саучесника. Они су јуче одмах изведени пред истражног судију, преносе Независне новине.
