Трамп о Орбану: Јак и моћан вођа

13.02.2026
19:56
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да је премијер Мађарске Виктор Орбан јак и моћан вођа са доказаним успјехом у постизању феноменалних резултата.
"Виктор /Орбан/ вриједно ради на заштити Мађарске, развоју економије, стварању радних мјеста, промоцији трговине, заустављању илегалне имиграције и обезбјеђивању реда и закона", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Амерички предсједник је похвалио одличне односе Мађарске и САД под његовом администрацијом.
"Радујем се наставку блиске сарадње, како би наше двије земље могле даље да унаприједе овај изузетан пут ка успјеху и сарадњи", нагласио је Трамп.
Он је додао да је поносан што је подржао кандидатуру Орбана 2022. године, те да му је част што то поново чини.
