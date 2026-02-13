Logo
Трамп о Орбану: Јак и моћан вођа

13.02.2026

19:56

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да је премијер Мађарске Виктор Орбан јак и моћан вођа са доказаним успјехом у постизању феноменалних резултата.

"Виктор /Орбан/ вриједно ради на заштити Мађарске, развоју економије, стварању радних мјеста, промоцији трговине, заустављању илегалне имиграције и обезбјеђивању реда и закона", навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Амерички предсједник је похвалио одличне односе Мађарске и САД под његовом администрацијом.

Трамп

Свијет

Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

"Радујем се наставку блиске сарадње, како би наше двије земље могле даље да унаприједе овај изузетан пут ка успјеху и сарадњи", нагласио је Трамп.

Он је додао да је поносан што је подржао кандидатуру Орбана 2022. године, те да му је част што то поново чини.

Тагови :

Доналд Трамп

Виктор Орбан

Коментари (0)
