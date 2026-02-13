13.02.2026
22:01
Коментари:0
Западни политичари би на Минхенској безбједносној конференцији требало да разговарају о украјинском нападу на цивиле у руском граду Белгород, а не о спонзорисању Кијева, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Према ријечима губернатора области Белгород Вјачеслава Гладкова, број настрадалих у нападу на Белгород порастао је на пет - навела је Захарова на Телеграму.
Она је додала да би овај "паклени терор кијевског режима" против цивила требало да се помиње на Минхенској безбједносној конференцији, умјесто да главна тема буде "колико ће новца пумпати у џепове утвара са Банкове улице у Кијеву".
Свијет
Трамп о Орбану: Јак и моћан вођа
При артиљеријском гранатирању Белгорода које су извеле украјинске снаге двије особе су погинуле, а три рањене, саопштио је губернатор Вјачеслав Гладков на свом Телеграм каналу.
У нападу је оштећена енергетска инфраструктура, дошло је до прекида снабдијевања електричном енергијом, гријањем и водом.
Најновије
Најчитаније
23
07
22
59
22
55
22
50
22
44
Тренутно на програму