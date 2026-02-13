Logo
Large banner

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

13.02.2026

22:01

Коментари:

0
Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева
Фото: Танјуг/АП

Западни политичари би на Минхенској безбједносној конференцији требало да разговарају о украјинском нападу на цивиле у руском граду Белгород, а не о спонзорисању Кијева, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Према ријечима губернатора области Белгород Вјачеслава Гладкова, број настрадалих у нападу на Белгород порастао је на пет - навела је Захарова на Телеграму.

Она је додала да би овај "паклени терор кијевског режима" против цивила требало да се помиње на Минхенској безбједносној конференцији, умјесто да главна тема буде "колико ће новца пумпати у џепове утвара са Банкове улице у Кијеву".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Орбану: Јак и моћан вођа

При артиљеријском гранатирању Белгорода које су извеле украјинске снаге двије особе су погинуле, а три рањене, саопштио је губернатор Вјачеслав Гладков на свом Телеграм каналу.

У нападу је оштећена енергетска инфраструктура, дошло је до прекида снабдијевања електричном енергијом, гријањем и водом.

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срушио се авион: Више страдалих у језивој несрећи

Свијет

Срушио се авион: Више страдалих у језивој несрећи

4 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Орбану: Јак и моћан вођа

5 ч

0
Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

Свијет

Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

6 ч

0
Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

Свијет

Трамп: Зеленски ће пропустити прилику ако се не покрене

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

22

59

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

22

55

Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

22

50

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

22

44

Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner