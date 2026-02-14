Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

Извор:
Жена Блиц
14.02.2026
08:38
Коментари:0
Православни хришћани данас обиљежавају зимске задушнице, дан када се присјећамо наших упокојених и када се обилазе њихова гробна мјеста. Ако не можете да одете на гробље за задушнице, добро је да се помолите за упокојене и да упалите свијеће, по могућству, у цркви.
Задушнице су дани када се врше посебни помени за упокојене. Молитва за покојнике је веома потребна и представља изузетно доброчинство за њих, наводе православни извори.
Свијет
Американци напали чамац, троје мртвих
Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви. Према учењу Цркве, на задушнице се вјерници моле у храмовима и на гробљима за покој душа умрлих, а чине и милостињу.
Помени, Господе, оце и браћу нашу уснуле у нади на васкрсење у живот вјечни, и све упокојене у побожности и вјери, и опрости им свако сагрешење, хотимично и нехотимично, што сагријешише ријечју, или дјелом, или мишљу.
И усели их у мјеста свијетла, у мјеста свјежине, у мјеста одмора, одакле одбјеже свака мука, жалост и уздисање, гдје гледање лица Твога весели све од вијека свете Твоје.
Градови и општине
Занимљива порука залијепљена на вратима продавнице у Градишци
Даруј им царство Твоје и учешће у неисказаним и вјечним Твојим добрима, и наслађивање у Твом бесконачном и блаженом животу. Јер си Ти живот, и васкрсење и покој уснулих слугу Твојих, Христе, Боже наш, и Теби славу узносимо са беспочетним Твојим Оцем и Пресветим, и Благим, и животворним Твојим Духом, сада и увијек и у вијекове вијекова.
Амин.
Најновије
Најчитаније
09
55
09
53
09
50
09
44
09
38
Тренутно на програму