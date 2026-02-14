Logo
Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

Жена Блиц

14.02.2026

08:38

Фото: Pixabay

Православни хришћани данас обиљежавају зимске задушнице, дан када се присјећамо наших упокојених и када се обилазе њихова гробна мјеста. Ако не можете да одете на гробље за задушнице, добро је да се помолите за упокојене и да упалите свијеће, по могућству, у цркви.

Задушнице су дани када се врше посебни помени за упокојене. Молитва за покојнике је веома потребна и представља изузетно доброчинство за њих, наводе православни извори.

Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви. Према учењу Цркве, на задушнице се вјерници моле у храмовима и на гробљима за покој душа умрлих, а чине и милостињу.

Молитва за упокојене

Помени, Господе, оце и браћу нашу уснуле у нади на васкрсење у живот вјечни, и све упокојене у побожности и вјери, и опрости им свако сагрешење, хотимично и нехотимично, што сагријешише ријечју, или дјелом, или мишљу.

И усели их у мјеста свијетла, у мјеста свјежине, у мјеста одмора, одакле одбјеже свака мука, жалост и уздисање, гдје гледање лица Твога весели све од вијека свете Твоје.

Даруј им царство Твоје и учешће у неисказаним и вјечним Твојим добрима, и наслађивање у Твом бесконачном и блаженом животу. Јер си Ти живот, и васкрсење и покој уснулих слугу Твојих, Христе, Боже наш, и Теби славу узносимо са беспочетним Твојим Оцем и Пресветим, и Благим, и животворним Твојим Духом, сада и увијек и у вијекове вијекова.

Амин.

Тагови :

