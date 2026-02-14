Спремите се за повратак снијега: Објављена прогноза за наредне дане

Извор:
АТВ
14.02.2026
10:05
Коментари:0
У Босни и Херцеговини у суботу, 14. фебруара, умјерено до претежно облачно вријеме. У Босни по котлинама има магле.
Данас ће у БиХ преовладавати умјерено до претежно облачно. Прије подне киша се очекује понегдје у Херцеговини, а послије подне и током ноћи у већини подручја.
Хроника
У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО
На врховима планина са слабим снијегом. Више падавина у Херцеговини.
Вјетар слаб до умјерен источни и југоисточни. Дневна температура од 6 до 12, у Херцеговини и на сјевероистоку Босне до 14 степени.
Објављена је и прогноза до уторка.
У недјељу 15. 2. 2026, претежно облачно вријеме са кишом, а на планинама са снијегом. Према крају дана и током ноћи падавина слабе и престају, уз постепено разведравање. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Јутарња температура од 1 до 7, на југу до 9, а дневна од 2 до 8, на југу до 13 степени.
Хроника
Расте број повријеђених у несрећи у Српској
У понедјељак 16. 2. 2026, умјерено до претежно облачно вријеме. Током ноћи киша се очекује у Херцеговини, западним, сјеверозападним и дјелимично централним подручјима Босне. На планинама слаб снијег. Вјетар слаб јужни и југозападни. Јутарња температура од -6 до 0, на југу до 4, а дневна од 2 до 8, на југу до 12 степени.
Друштво
Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег
У уторак 17. 2. 2026, претежно облачно вријеме. На сјеверу Босне очекује се киша или сусњежица, у Херцеговини повремено слаба киша, а у остатку Босне снијег. На југу и југозападу умјерена до појачана бура, у остатку земље слаб западни и сјеверозападни вјетар. Јутарња температура од -2 до 4, на југу до 6, а дневна од -1 до 5, на југу до 10 степени, наводи се у временској прогнози Федералног хидрометеоролошког завода.
Најновије
Најчитаније
14
13
14
06
14
03
13
58
13
58
Тренутно на програму