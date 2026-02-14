Logo
Шта значи када на Светог Трифуна падну киша или снијег

Извор:

Курир

14.02.2026

09:53

Коментари:

0
Српска православна црква (СПЦ) данас слави Светог мученика Трифуна, који је страдао за хришћанску вјеру.

У црквеном календару овај дан је означен црним подебљаним словом, а обиљежава се и као претпразништво Сретења које се обиљежава 15. фебруара.

Свети Трифун се сматра заштитником многих заната и оних који искрено воле и његују хришћанску љубав. Виноградари посебно славе Светог Трифуна, док га својим заштитником сматрају и гостионичари.

На данашњи дан виноградари иду у винограде, орезују лозу и вином заливају чокоте, да би тиме повратили винограду малаксалу снагу, послије дугог зимског периода.

Виноградари кажу да "ваља" да се на данашњи празник пореже барем један чокот винове лозе и залије вином - да година буде родна, а од јесени вино слатко. Због овог обичаја, у источној Србији Светог Трифуна зову и Орезач или Заризој.

Ако падну киша или снијег...

Српске породице Светог Трифуна славе као крсну славу. Моле му се да заштите поља од поплава, града и разних временских непогода.

Вјерује се да ако на Трифундан пада снијег или киша, биће кишна и родна година. Ако је ведро, година ће бити сушна и неродна.

Вјерује се, такође, да послије овог дана зима полако почиње да попушта - то Свети Трифун на свој празник пободе у земљу угарак и снијег почне да се топи.

Свети Трифун рођен је у селу Кампсади у Фригији од сиромашних родитеља.

У дјетињству чувао гуске. И још од дјетињства на њему је била велика благодат Божја, те је могао исцјељивати болести на људима и на стоци, и изгонити зле духове.

Обичаји на данашњи дан

Српска православна црква, вјерујући у чудну моћ молитвеног заступништва светог мученика Трифуна, установила је нарочити молитвени чин, који се врши са њивама или баштама, ако се догоди штета од инсеката, мишева и других животиња.

Кад се врши овај чин узима се зејтин из кандила светог Трифуна и богојављенска водица, па свештеник унакрст шкропи њиву, башту или виноград, и поред осталог чита и "заклинаније свјатаго мученика Трифуна".

На тај начин свети Трифун се сматра заштитником пољских усјева.

Наши виноградари због тога славе светог Трифуна као патрона, па тога дана иду у винограде, орезују по коју лозу и вином заливају по који чокот, да би тиме повратили винограду малаксалу снагу, послије дугог зимског мртвила, па да почне бујати у прољеће које се већ почиње примицати.

Буде се природа и љубав

Са овим даном стиже прољеће, да се буди природа и најузвишеније осјећање код људи - љубав.

Обичај да се 14. фебруара слави празник заљубљених потиче из времена античке Грчке и Рима, када су слављена божанства плодности и заштитници светости брака.

На Дан заљубљених обичаји су различити и све више се везују за потрошачко друштво, док се у православним храмовима и у православним домовима на Трифундан поштује претежно вјековна традиција цркве.

