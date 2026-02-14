Logo
Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе

Випотник: Oптимистичан сам у вези са рјешавањем проблема Tрговске горе
Фото: АТВ

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник вјерује да су Република Српска и БиХ на добром путу да Хрватску спријече у намјери да одлаже нуклеарни отпад на Трговској гори непосредно уз границу са БиХ, с обзиром да је за мај ЕСПО конвенција заказала сучељавње супротстављених страна.

Випотник је у подкасту Срне нагласио да у вези са овом проблематиком постоји апсолутни консензус свих нивоа власти у БиХ, те је напоменуо да је предузето низ активности према Секретаријату ЕСПО конвенције и СЕА протокола у вези са поступањем Хрватске.

- Хрватска поступке води нетранспарентно, није дозволила нашим експертима да учествују у истраживањима на хрватском подручју. Ми смо завршили теренска истраживања на страни Републике Српске и Федерације БиХ, у фази су лабораторијских анализа и на тај начин ћемо завршити сегмент наше аргументације, док правни тим припрема правну аргументацију - рекао је Випотник.

Он је нагласио да Хрватска још није доставила студију утицаја на животну средину која је кључна у цијелом процесу, али да је ЕСПО конвенција ипак и без тога, а на основу представки ресорног министарства, отворила случај Трговске горе.

- Увидјели су да ту нешто није у реду, позвали су Храватску да образложи наше наводе, од нас тражили додатно образложење и резултат тога је да су нам заказали за мај сучељавање са Хрватском у Женеви -истакао је Випотник.

Он је оцијенио да је управо то важан корак, с обзиром на то да је на међународном нивоу препознато да Хрватска крши међународне норме и протоколе.

Несрећа на путу Гацко - Фоча

Хроника

Познат идентитет повријеђених у тешком удесу у Српској

- Европска комисија је на званичан начин упозорила Хрватску да не поступа у складу са протоколима и правилима понашања када је ријеч о овој проблематици - истакао је Випотник и додао да су све видљивија противљења јавности и у Хрватској.

Он је захвалио медијима на континуираном извјештавању о проблему Трговске горе, те с тим у вези Срну навео као једног од најактивнијих медија који прати ова дешавања.

