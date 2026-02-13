Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

13.02.2026
21:34
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Минхену са извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући Џаредом Ејгеном.
"Радујем се будућој сарадњи и наставку разговора о свим важним темама из области енергетике", написала је Цвијановић на Инстаграму.
Она је навела да је након овог сусрета пажљиво послушала Ејгена и друге учеснике на панелу о енергетици и геополитици ресурса у оквиру Минхенске безбједносне конференције.
"Корисна и веома интересантна дискусија о глобалној енергетици", закључила је Цвијановић.
