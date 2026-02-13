Logo
Цвијановићева се сусрела са Никол Мегроу

13.02.2026

20:36

Никол Мегроу
Фото: Инстаграм

Српски члан члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Минхену са амбасадором САД у Загребу Никол Мегроу.

"Срдачан сусрет у Минхену са амбасадорком Сједињених Америчких Држава у Загребу Никол Мегроу", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Жељка Цвијановић учествује на Минхенској безбједносној конференције током које ће бити одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности.

Жељка Цвијановић

