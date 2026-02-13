Цвијановићева се сусрела са Никол Мегроу

13.02.2026
20:36
Коментари:0
Српски члан члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Минхену са амбасадором САД у Загребу Никол Мегроу.
"Срдачан сусрет у Минхену са амбасадорком Сједињених Америчких Држава у Загребу Никол Мегроу", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Жељка Цвијановић учествује на Минхенској безбједносној конференције током које ће бити одржане бројне дебате на високом нивоу о међународној безбједности.
Срдачан сусрет у Минхену са амбасадорком Сједињених Америчких Држава у Загребу Никол Мегроу. pic.twitter.com/5s9iEifCdB— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 13, 2026
