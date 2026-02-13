Logo
Large banner

Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

Извор:

СРНА

13.02.2026

18:25

Коментари:

0
Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена бојама застава Републике Српске и Србије, поводом обиљежавања Сретења - Дана државности Српске и Дана државности Србије.

Палата ће на исти начин бити освијетљена и наредна два дана.

Република Српска низом манифестација прославља Сретење као Дан државности под слоганом "Саборност и понос".

Палата Републике Сретење
Палата Републике Сретење

Република Српска и Република Србија утврдиле су заједничко обиљежавање Сретења као Дана државности Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа донесеној на Свесрпском сабору у Београду у јуну 2024. године.

Подијели:

Тагови :

Palata Republike

Дан државности - Сретење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стевандић, Додик и Вучевић на Свечаној академији

Република Српска

Додик, Стевандић и Вучевић стигли на Свечану академију

3 ч

0
Деспот у Алеји Светог Саве

Република Српска

Деспот у Бањалучком насељу, полиција регулише саобраћај

4 ч

1
Мајкл Волц и Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

4 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner