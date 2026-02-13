Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

Извор:
Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена бојама застава Републике Српске и Србије, поводом обиљежавања Сретења - Дана државности Српске и Дана државности Србије.
Палата ће на исти начин бити освијетљена и наредна два дана.
Република Српска низом манифестација прославља Сретење као Дан државности под слоганом "Саборност и понос".
Република Српска и Република Србија утврдиле су заједничко обиљежавање Сретења као Дана државности Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа донесеној на Свесрпском сабору у Београду у јуну 2024. године.
