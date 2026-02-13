Минић: Српски народ кроз историју бранио своју слободу и државност

13.02.2026
18:52
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је на свечаној академији поводом Сретења - Дана државности Србије и Српске да су Срби један народ у двије државе.
"Кроз историју никада нисмо дигли главу да некоме напакостимо, угњетавамо, дигли смо главу када смо хтјели слободу. Српски народ је кроз историју бранио себе и своју слободу, своју државност. Само нас слога и саборност могу спасити", истакао је Минић на свечаној академији.
Минић додаје да су Срби један народ, али да морамо бити уједињени.
Република Српска
Додик, Стевандић и Вучевић стигли на Свечану академију
"Слободу нисмо добили тек тако. Многи су слободу платили животом", рекао је Минић.
Каже, да Срби имају обавезу да наставе путем јединства.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Тренутно на програму