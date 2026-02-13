Logo
Large banner

Минић: Српски народ кроз историју бранио своју слободу и државност

13.02.2026

18:52

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је на свечаној академији поводом Сретења - Дана државности Србије и Српске да су Срби један народ у двије државе.

"Кроз историју никада нисмо дигли главу да некоме напакостимо, угњетавамо, дигли смо главу када смо хтјели слободу. Српски народ је кроз историју бранио себе и своју слободу, своју државност. Само нас слога и саборност могу спасити", истакао је Минић на свечаној академији.

Минић додаје да су Срби један народ, али да морамо бити уједињени.

Стевандић, Додик и Вучевић на Свечаној академији

Република Српска

Додик, Стевандић и Вучевић стигли на Свечану академију

"Слободу нисмо добили тек тако. Многи су слободу платили животом", рекао је Минић.

Каже, да Срби имају обавезу да наставе путем јединства.

Подијели:

Таг :

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

Република Српска

Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

3 ч

0
Стевандић, Додик и Вучевић на Свечаној академији

Република Српска

Додик, Стевандић и Вучевић стигли на Свечану академију

3 ч

0
Деспот у Алеји Светог Саве

Република Српска

Деспот у Бањалучком насељу, полиција регулише саобраћај

4 ч

1
Мајкл Волц и Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner