Додик: Српска има право да слави своју државност

Извор:
СРНА
13.02.2026
19:47
Коментари:1
Република Српска има право да слави своју државност, јер има своју територију, народ, Устав, Владу, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији поводом Сретења, Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије.
Додик је у обраћању истакао значај да се очува јединствен простор српског народа у Републици Српској и Србији, те нагласио потребу да се умне главе Срба окупе, без обзира на идеологије, и покушају да се договоре о кључним путевима националне будућности.
Србија
Вучевић: Предаја никад није била опција
"Сретење је најбоља прилика за окупљање и да кажемо да су ово наше државе, наш народ, не желимо ништа друго од тога и да нас пусте да сами одређујемо процесе", рекао је Додик.
Он је нагласио да је заједничка нит свих догађаја у прошлости била та да су Срби увијек били предмет туђих поткусуривања и да је туђин желио да влада овим просторима.
"Ништа није случајно да онај ко долази из Њемачке сматра да је овај простор њихов", рекао је Додик у осврту на догађаје из протеклих ратова.
Додик је навео да сви водећи лидери свијета говоре да свијет више није исти, да и они који га креирају не знају на који начин ће се кретати, а да Срби треба да знају да неће изградити заједничку будућност без јединственог одговора.
"Морамо се изборити јер као што нема слободе тако нема ни државе, а неће бити ни будућности", рекао је Додик.
Он је напоменуо да је Србија у посљедњих 15-ак година направила највећи напредак, а да се Република Српска борила против оних који су се вијековима борили да српски народ тлаче, те навео да није случајно што је већина високих представника дошла из Аустрије и Њемачке.
Република Српска
Минић: Српски народ кроз историју бранио своју слободу и државност
"Мислимо да је природно да заједно радимо са Србијом", рекао је Додик.
Поновио је и да Република Српска мора да врати своје надлежности, да не жели да буде дио онога што говори германски круг и да не дијели илузије о БиХ са Бошњацима.
"Позивамо на дијалог који можемо да водимо само на бази тога да нам се врате дејтонска права која смо имали. Ми не желимо да будемо поданици, то нећемо бити, зато је важно да српски народ буде обједињен у оквиру идеје слободе и државе. Желимо иста права као и други да имамо своју слободну државу", рекао је Додик.
Нагласио је и да Срби не смију да буду засебни, већ да се воде нашом историјом, судбином и будућности.
