ОПРЕЗ Ове намирнице нам се представљају као здраве, а пуне су шећера

Извор:
Крстарица
14.02.2026
11:25
Многи од ових артикала имају опипљиве предности за животни стил и долазе препуни витамина, минерала и других позитивних храњивих ствари које чине велику разлику у вашој исхрани.
Друге намирнице проналазе начине за смањење калорија, соли, шећера и масти, нудећи здравију алтернативу традиционалним верзијама. Можда никада не бисте погодили да су неке од ових намирница које се рекламирају као „здраве“ заправо горе за вас од слаткиша.
Да бисмо открили која је храна мање нутритивно добра за наше тијело од слаткиша, важно је разумјети зашто су слаткиши уопште лоши за вас.
„Конзумирање слаткиша сматра се нездравим јер су богати шећером и калоријама. Обично немају велику храњиву вриједност“, каже докторка Триста Бест-
„Конзумација превише шећера може довести до низа здравствених проблема, укључујући дебљање, каријес и повећани ризик од одређених хроничних болести, попут дијабетеса типа 2 и болести срца“, додаје.
„Слаткиши се често класификују као храна с „празним калоријама“ — што значи да осигуравају енергију (познату и као калорије), али мало у погледу есенцијалних храњивих ствари попут витамина, минерала и влакана“, наставља Бест.
„Важно је имати добро уравнотежену исхрану која укључује разноврсну здраву храну и ограничава унос хране с високим удјелом шећера попут слаткиша“, рекла је.
Портал Еат Тхис, Нот Тхат консултовао је неколико стручњака како би утврдио која храна која се обично рекламира као „здрава“ може заправо учинити више штете него што мислите. У неким се случајевима ови избори покажу лошијим за ваше здравље од слаткиша због количине шећера коју садрже. Други усијпевају ићи даље од једноставних празних калорија или вишка шећера укључивањем доданих соли које можда нећете осјетити у генеричкој чоколадици или лизалици.
Имајући све ово на уму, ево шест „здравих“ намирница за које дијететичари кажу да су горе од слаткиша.
Можда никада нисте помислили да би воће могло бити штетније од слаткиша. Међутим, сушено воће представља низ проблема, посебно у поређењу с нечим попут бомбона од тврдог воћа.
„Иако се воће сматра здравом храном, сушено воће има пуно шећера и калорија. Такође је обично мање величине, због чега га је лако појести много више него свјежег воћа, што може придонијети дебљању“.
Умјесто да се окренете сувом воћу одлучите се за цијело воће које је једнако згодно као и суво воће, попут јабука или банана.
Немојте се осјећати као да морате потпуно одбацити суво воће. Заправо је рангирано као једна од 7 изненађујућих намирница којих се не морате одрећи да бисте смршали— само је једите умјерено.
Када помислите на здраве житарице, гранола вам вјероватно одмах падне на памет. Иако многи произвођачи о овој намирници размишљате као о здравој алтернативи осталим слатким житарицама за доручак, многе врсте гранола користе различита уља за повезивање житарица које се затим заслађују шећером.
„Гранола се често рекламира као здрава опција, али може садржавати пуно шећера и нездравих масти“, каже Бест.
„Важно је читати етикету и одабрати гранолу која има мање шећера и направљена је од цјеловитих житарица и здравих масноћа.
Енергетске плочице пронашле су посебно мјесто међу људима који брину о здрављу! Дјелимично захваљујући својим рекламним кампањама које приказују слике спортиста. Иако многи вјерују да фит начин живота и енергетске плочице иду руку под руку, ова храна има тамну нутритивну подлогу. Кад окренете плочицу и прочитате податке о храњивим вриједностима, могли бисте се шокирати када видите невјероватно високе постотке угљикохидрата и масти.
„Енергетске плочице често се рекламирају као здрав, практичан међу оброк, али многе варијанте садрже пуно шећера и калорија“, објашњава Бест те додаје: „Важно је одабрати енергетске плочице које су направљене од цјеловитих житарица и имају нижи удио шећера.“ Нема свака енергетска плочица лошију нутритивну вриједност од класичне чоколадице.
Житарице имају лошу нутритивну репутацију с добрим разлогом – многе верзије ове основне намирнице препуне су шећера. Иако одређене житарице од цјеловитог зрна можда неће нанијети исту врсту нутритивне штете, вјероватно их не видите у облику житних плочица. Промовисане као брзи здрави доручак, неке од водећих житарица пронашле су свој пут у облику појединачно спакованих плочица. Иако маркетинг за ове житне плочице изгледа прилично здраво, немојте се заварати.
„Многи од њих садрже више шећера од бомбона и често имају једнако мало влакана,“ каже Јелена Велер, дијететичарка.
Ако сте жељели послужити здрави десерт па сте се двоумили између слаткиша и смрзнутог јогурта, смрзнути јогурт се чини као очигледан избор. Маркетинг који окружује ову намирницу, представља га као здраву алтернативу класичном десерту! Ипак, то није тако.
„Многе врсте смрзнутог јогурта садрже много шећера — често више од слаткиша и обичног сладоледа“, каже докторка Лиса Р. Јоунг. А, како људи мисле да је то само јогурт, често поједу већу порцију.
Сав шећер у овој посластици на крају ствара здравствене проблеме. Заправо, смрзнути јогурт чак се сврстава међу 6 залогаја који потајно повећавају упалу у вашем тијелу, кажу дијететичари.
Салата се ретко спомиње у истој реченици као слаткиш, поготово када се говори о здравој исхрани. Оно што иде на врх салате чини велику разлику! Нажалост, многи немасни преливи за салату надокнађују разлику у укусу с високим шећером и ниском квалитетом масти.
„Обично је главни састојак биљно уље“, каже Јоунг и додаје: „Садрже велике количине омега 6 масних киселина које могу довести до хроничне упале у телу. Готово увек садрже велике количине шећера“.
Ако се питате значи ли све ово да више никада не можете уживати у овој храни како бисте живјели здравим начином живота — размислите поновно. То није случај. Када је ријеч о смишљању како направити најпаметнији, најздравији избор за своју исхрану, Бест нас подсјећа на оно што је најважније у том планирању.
„Важно је запамтити да нити једна храна није ‘здрава’ или ‘нездрава’ сама по себи“, каже она.
„Укупна равнотежа ваше исхране је оно што је најважније“, рекла је.
„У реду је повремено уживати у овој врсти хране, али не би требала да буде редовни дио ваше исхране. Умјесто тога, покушајте укључити разноврсну храну богату храњивим стварима, попут воћа, поврћа, цјеловитих житарица и немасних протеина”, закључила је.
