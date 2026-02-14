Породица Калкан у пожару остала без дома

Извор:
Агенције
14.02.2026
11:12
Коментари:0
Удружење Помози.ба покренуло је апел с бројем 17022 за породицу Калкан која је у пожару остала без дома.
Позивом донирате 2 КМ и пружате наду дјеци која већ годинама носе претежак терет на својим плећима.
У центру ове тешке приче су Мелиса и Мирнес. Дјеца која су прерано одрасла. Њихова мајка Ремза болује од мултипле склерозе, а они су јој највећа подршка, ослонац и снага.
Оца су изгубили прије неколико година, изненада, од можданог удара. Од тада, њих двоје сами, тихо и достојанствено, брину о болесној мајци, одричући се младости и безбрижности коју би свако дијете требало имати.
Као да животна искушења нису била довољна, у новембру 2025. године пожар им је уништио породични дом. Све што су годинама стварали нестало је у једном дану.
Дан прије пожара Мирнес је, подигавши кредит, купио и поставио нову столарију, желећи мајци осигурати топлији и сигурнији дом. Исти тај дан ватра је прогутала све.
Данас су смјештени у привременом смјештају који им је осигурала Општина Стари Град. Али привремени кров није дом. Дом је сигурност, мир и мјесто гдје болесна мајка може достојанствено живјети, а њена дјеца барем на тренутак одахнути.
"Мелиса и Мирнес не траже много. Скромни су, поштени и хумани. Комшије за њих имају само ријечи хвале. Они годинама брину о другима, сада је вријеме да ми бринемо о њима. За обнову њиховог дома потребно је 52.763,97 КМ по процјени штете", саопштено је из Помози.ба.
Помозимо им да обнове свој дом и врате барем дио сигурности у своје животе. Осим позива на број 17022, донације су могуће и путем wеб странице Помози.ба или уплатом на банковне рачуне организације.
Тренутно на програму