Старица годинама лежала мртва у кући, кћерка завршила на психијатрији

Извор:

Телеграф

14.02.2026

11:34

Фото: Pixabay

Почетком фебруара, у мјесту Румансфелден у округу Реген, у Доњој Баварској, полиција је открила мумифицирано тијело старије жене у једној кући.

Иако на први поглед није било трагова насиља, случај је убрзо изазвао нову сумњу која се тиче чланова породице преминуле.

Према званичним информацијама полиције, тијело је у кући вјероватно лежало неколико година, а тачан временски период током којег је жена била мртва прије открића још није утврђен. Истрагу је преузело Одјељење за кривичне истраге, док јавни тужилац истражује све околности овог необичног случаја.

Осумњичена је ћерка (82) преминуле жене, која је, према сумњама истражилаца, наставила да прима мајчину пензију иако је жена већ била мртва. Полиција наводи да је ћерка након открића преминуле мајке потражила медицинску помоћ у специјализованој клиници, гдје се тренутно налази.

Иако у почетку нису пронађени докази о насилној смрти, истражиоци и даље нису успјели да утврде тачан узрок смрти жене, која је рођена 1922. године. Полицијски званичници истичу да је тијело било у напредној фази мумификације, што указује на дужи период задржавања у кући.

Овај случај је изазвао шок у локалној заједници, а истрага и даље траје, како би се разјасниле све околности смрти и евентуалне злоупотребе пензије.

