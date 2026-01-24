"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

24.01.2026
13:40
Коментари:11
Не искључујемо могућност бојкота поновљених избора за предсједника Републике Српске, а органи СДС-а размотриће то питање, рекао је делегат у Дому народа ПС БиХ и потпредсједник Српске демократске странке Желимир Нешковић.
Он је рекао да према правилницима које је донио ЦИК, СДС можда неће имати чланове бирачких одбора на свим бирачким мјестима на којима се понављају избори, јер општинске, односно градске изборне комисије имају право да попуњавају бирачке одборе по свом нахођењу.
"Ми тражимо да се поштује Изборни закон БиХ. Свака политичка организација, па тако и СДС, која има свог кандидата за предсједника Републике Српске, има право да има најмање једног члана бирачког одбора на сваком од 136 бирачких мјеста у Републици Српској гдје се понављају избори", рекао је Нешковић.
Говорећи о акредитовању посматрача, Нешковић је рекао да је ЦИК својим одлукама од 8. јануара прекршио Изборни закон БиХ.
Из СДС-а су затражили да се у праксу врати прозивање имена и презимена гласача на бирачком мјесту, што је и даље предвиђено важећим Изборним законом, јер би се на тај начин спријечио највећи проценат изборних крађа путем злоупотребе идентитета.
"Ако ЦИК не прихвати приједлоге који се односе искључиво на поштовање Изборног закона БиХ, СДС не искључује могућност бојкота поновљених избора, али ће коначну одлуку донијети органи странке", додао је Нешковић.
