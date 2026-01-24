Logo
Large banner

"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

24.01.2026

13:40

Коментари:

11
"СДС не искључује бојкот поновљених избора за предсједника Српске"

Не искључујемо могућност бојкота поновљених избора за предсједника Републике Српске, а органи СДС-а размотриће то питање, рекао је делегат у Дому народа ПС БиХ и потпредсједник Српске демократске странке Желимир Нешковић.

Он је рекао да према правилницима које је донио ЦИК, СДС можда неће имати чланове бирачких одбора на свим бирачким мјестима на којима се понављају избори, јер општинске, односно градске изборне комисије имају право да попуњавају бирачке одборе по свом нахођењу.

"Ми тражимо да се поштује Изборни закон БиХ. Свака политичка организација, па тако и СДС, која има свог кандидата за предсједника Републике Српске, има право да има најмање једног члана бирачког одбора на сваком од 136 бирачких мјеста у Републици Српској гдје се понављају избори", рекао је Нешковић.

Говорећи о акредитовању посматрача, Нешковић је рекао да је ЦИК својим одлукама од 8. јануара прекршио Изборни закон БиХ.

Из СДС-а су затражили да се у праксу врати прозивање имена и презимена гласача на бирачком мјесту, што је и даље предвиђено важећим Изборним законом, јер би се на тај начин спријечио највећи проценат изборних крађа путем злоупотребе идентитета.

"Ако ЦИК не прихвати приједлоге који се односе искључиво на поштовање Изборног закона БиХ, СДС не искључује могућност бојкота поновљених избора, али ће коначну одлуку донијети органи странке", додао је Нешковић.

Подијели:

Тагови:

СДС

Желимир Нешковић

ponovljeno glasanje

Пријевремени избори 2025

Коментари (11)
Large banner

Прочитајте више

Гласачки листић

Република Српска

Не могу сви да гласају на поновљеним изборима: Ево како да провјерите можете ли ви

21 ч

0
Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

Република Српска

Амиџић: Овакве одлуке нису право већ покушај да се утиче на изборну вољу народа у Српској

1 д

0
Вијеће народа

Република Српска

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

2 д

5
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

6 д

2

Више из рубрике

Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

Република Српска

Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

3 ч

10
Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

Република Српска

Додик: Треба да афирмишемо наше право на самоопредјељење

4 ч

15
Састанак Минића и Мацута на Тари

Република Српска

Састанак Минића и Мацута на Тари

4 ч

0
Кајмак

Република Српска

"Лажни сиреви" на полицама супермаркета у Републици Српској

21 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner