Преминуо чувени југословенски хармоникаш

Мирослав Стојиљковић Мегер, истакнути хармоникаш и некадашња златна хармоника Југославије, преминуо је 22. јануара 2026. године у 70. години живота.
Чувени музичар остао је упамћен као врхунски инструменталиста и добитник једног од најзначајнијих признања у свијету народне музике, златне хармонике Југославије.
Његово име везује се за инструменталну народну музику, прије свега за кола, која су остала сачувана кроз снимке и издања која и данас слушају поштоваоци хармонике.
Вијест о његовој смрти погодила је јавност а путем друштвених мрежа сви се опраштају од њега како породица и пријатељи тако и колеге.
Мегер је обиљежио једно вријеме у музици а сахрана Мирослава Стојиљковића Мегера биће обављена у понедјељак, 26. јануара 2026. године, у 14 часова на Новом гробљу у Нишу, док ће опело бити служено у 13.30 часова у цркви Часног крста.
