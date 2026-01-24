Logo
Преминуо чувени југословенски хармоникаш

Телеграф

24.01.2026

20:29

умро Мирослав Стојиљковић Мегер
Фото: TV Sezam

Мирослав Стојиљковић Мегер, истакнути хармоникаш и некадашња златна хармоника Југославије, преминуо је 22. јануара 2026. године у 70. години живота.

Чувени музичар остао је упамћен као врхунски инструменталиста и добитник једног од најзначајнијих признања у свијету народне музике, златне хармонике Југославије.

илу-ски скок-24012026

Остали спортови

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

Његово име везује се за инструменталну народну музику, прије свега за кола, која су остала сачувана кроз снимке и издања која и данас слушају поштоваоци хармонике.

Вијест о његовој смрти погодила је јавност а путем друштвених мрежа сви се опраштају од њега како породица и пријатељи тако и колеге.

Kija Kockar

Сцена

Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Мегер је обиљежио једно вријеме у музици а сахрана Мирослава Стојиљковића Мегера биће обављена у понедјељак, 26. јануара 2026. године, у 14 часова на Новом гробљу у Нишу, док ће опело бити служено у 13.30 часова у цркви Часног крста.

(Телеграф)

Мирослав Стојиљковић Мегер

harmonikaš

