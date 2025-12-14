Logo
Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Извор:

ББЦ

14.12.2025

10:46

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе
Фото: Танјуг/АП/Mark Baker

Пуцњава на сиднејској плажи Бонди – Би-Би-Си јавља да има убијених, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

На плажи Бонди у Сиднеју дошло је до пуцњаве.

Аустралијска полиција је саопштила да су ухапшене двије особе и позвала све грађане који се налазе на том подручју да потраже заклон. Из хитне помоћи Новог Јужног Велса саопштено је да је 13 особа пребачено у болницу. Би-Би-Си преноси да има убијених. На мјесту пуцњаве одржавало се окупљање јеврејске заједнице поводом Хануке.

Аустралијски медији преносе да је на плажи Бонди у Сиднеју дошло до пуцњаве. Из полиције су саопштили да им је пуцњава пријављена око 18.45 по локалном времену.

Сиднеј морнинг хералд јавља да се чуло и више од 50 пуцњева. Медији преносе да се на мјесту пуцњаве одржавало окупљање јеврејске заједнице поводом Хануке. Очевици наводе да је пуцњава трајала око 10 минута.

Аустралијска полиција саопштила је да су ухапшене двије особе, али да је и даље у току полицијска операција на плажи Бонди. Позвали су све грађане који се налазе у том подручју да потраже заклон.

пуцњава-Америка-универзитет

Свијет

Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве

Би-Би-Си преноси да је њихов репортер од полиције на лицу мјеста сазнао да има мртвих.

Аустралијски премијер Ентони Албаниз је у писаној изјави рекао да су сцене у Бондију "шокантне и узнемирујуће".

"Полиција и службе за хитне интервенције су на терену и раде на спасавању живота. Моје мисли су са сваком особом која је погођена", рекао је Албанезе.

Тагови:

pucnjava

Sidnej

Плажа

