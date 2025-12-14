Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Извор:
ББЦ
14.12.2025
10:46
Коментари:0
Пуцњава на сиднејској плажи Бонди – Би-Би-Си јавља да има убијених, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе
На плажи Бонди у Сиднеју дошло је до пуцњаве.
Аустралијска полиција је саопштила да су ухапшене двије особе и позвала све грађане који се налазе на том подручју да потраже заклон. Из хитне помоћи Новог Јужног Велса саопштено је да је 13 особа пребачено у болницу. Би-Би-Си преноси да има убијених. На мјесту пуцњаве одржавало се окупљање јеврејске заједнице поводом Хануке.
Аустралијски медији преносе да је на плажи Бонди у Сиднеју дошло до пуцњаве. Из полиције су саопштили да им је пуцњава пријављена око 18.45 по локалном времену.
BREAKING: Watch as bystander disarms active shooter at Bondi Beach in Sydney, Australia.pic.twitter.com/ko1DIo7tMY— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025
Сиднеј морнинг хералд јавља да се чуло и више од 50 пуцњева. Медији преносе да се на мјесту пуцњаве одржавало окупљање јеврејске заједнице поводом Хануке. Очевици наводе да је пуцњава трајала око 10 минута.
Аустралијска полиција саопштила је да су ухапшене двије особе, али да је и даље у току полицијска операција на плажи Бонди. Позвали су све грађане који се налазе у том подручју да потраже заклон.
Свијет
Пуцњава на америчком универзитету, двије особе мртве
Би-Би-Си преноси да је њихов репортер од полиције на лицу мјеста сазнао да има мртвих.
Аустралијски премијер Ентони Албаниз је у писаној изјави рекао да су сцене у Бондију "шокантне и узнемирујуће".
BREAKING: 🔴— Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025
At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia.
Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY
"Полиција и службе за хитне интервенције су на терену и раде на спасавању живота. Моје мисли су са сваком особом која је погођена", рекао је Албанезе.
Свијет
3 ч0
Србија
2 д0
Хроника
2 д0
Регион
3 д0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
20
11
12
11
07
10
58
Тренутно на програму