Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

Извор:
РТ Балкан
14.12.2025
13:11
Москва ће се снажно успротивити уколико се у мировни план за Украјину унесу неприхватљиве измјене, рекао је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков новинару канала "Русија 1" Павлу Зарубину.
''Не знам шта ће се на крају испасти на папиру након ових консултација. Али тешко да ће то бити нешто добро'', истакао је руски званичник.
Како је појаснио, допринос Украјинаца и Европљана мировном плану за рјешење украјинског сукоба вјероватно неће бити конструктиван и да у томе лежи проблем.
''Ако дође до одређених измјена, имаћемо веома оштре примједбе, јер смо веома јасно изнијели свој став, који је, чини се, био сасвим јасан Американцима'', рекао је Ушаков новинару Русије 1, Павлу Зарубину.
Помоћник руског предсједника је истакао да би Русија могла да уложи примједбе на више тачака.
''Тамо ће бити неке одредбе које су за нас потпуно неприхватљиве, укључујући питање територија. То је моје мишљење. Питање територија је активно разматрано овде у Москви, и Американци не само да знају, већ и разумију наш став'', нагласио је Ушаков.
Подсјећамо, амерички специјални изасланик Стив Виткоф планира да се састане са шефом кијевског режима Владимиром Зеленским у Њемачкој како би разговарали о плану за окончање сукоба, преноси "Политико".
Руски предсједник Владимир Путин недавно је изјавио да вјерује у искрене намјере Трампа када је у питању тражење рјешења за украјински сукоб, преноси РТ Балкан.
