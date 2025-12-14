Logo
Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе

РТ Балкан

14.12.2025

Ушаков о Трамповом плану: Русија изнијела став, ако буде одређених измјена, имаћемо оштре примједбе
Фото: Танјуг/АП/Alexander Kazakov/Sputnik

Москва ће се снажно успротивити уколико се у мировни план за Украјину унесу неприхватљиве измјене, рекао је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков новинару канала "Русија 1" Павлу Зарубину.

''Не знам шта ће се на крају испасти на папиру након ових консултација. Али тешко да ће то бити нешто добро'', истакао је руски званичник.

Како је појаснио, допринос Украјинаца и Европљана мировном плану за рјешење украјинског сукоба вјероватно неће бити конструктиван и да у томе лежи проблем.

''Ако дође до одређених измјена, имаћемо веома оштре примједбе, јер смо веома јасно изнијели свој став, који је, чини се, био сасвим јасан Американцима'', рекао је Ушаков новинару Русије 1, Павлу Зарубину.

Стив Виткоф

Свијет

Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Помоћник руског предсједника је истакао да би Русија могла да уложи примједбе на више тачака.

''Тамо ће бити неке одредбе које су за нас потпуно неприхватљиве, укључујући питање територија. То је моје мишљење. Питање територија је активно разматрано овде у Москви, и Американци не само да знају, већ и разумију наш став'', нагласио је Ушаков.

zelenski tramp

Свијет

Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Подсјећамо, амерички специјални изасланик Стив Виткоф планира да се састане са шефом кијевског режима Владимиром Зеленским у Њемачкој како би разговарали о плану за окончање сукоба, преноси "Политико".

Руски предсједник Владимир Путин недавно је изјавио да вјерује у искрене намјере Трампа када је у питању тражење рјешења за украјински сукоб, преноси РТ Балкан.

Јуриј Ушаков

Владимир Путин

Доналд Трамп

