Прва пресуда у БиХ због дискриминације

Извор:
АТВ
13.12.2025
19:20
Коментари:0
Првостепена пресуда којом је начелник општине Шипово Милан Ковач проглашен одговорним за дискриминацију над новинарима Аленом Беширевић и Харуном Динаревићем прва је пресуда у БиХ ове врсте. У овом случају, Ковач је новинаре извријеђао коментарима о сексуалној оријентацији што је суд оквалификовао као недопустиво понашање.
"Дискриминација је јасна, јер је тужени врло отворено вријеђао, понижавао и стварао непријатељско окружење и за новинара и за новинарку који су га тужили, користећи различите заштићене основе у случају једног и другог новинара – због чега је према њима починио дискриминацију. Због тога је овај предмет специфичан", саопштено је из Основног суда.
Адвокат Јована Кисин Загајац, која је била пуномоћник новинара, каже да је ово прва пресуда којом је суд утврдио дискриминацију над новинарима.
"Суд је утврдио дискриминацију и обавезао туженог начелника да исплати накнаду за нематеријалну штету за душевну бол коју су новинари претрпјели јер су били изложени таквој врсти понашања они су у рангу гдје се досуђују и накнаде за клевету 1.000, 1.500 или 2.000 нису неке абнормалне цифре. Моје мишљење је да треба да буду веће накнаде јер та душевна бол и врста понижења јавно понижење деградирање много већа од сатисфакције која се добија таквим предметима", каже Кисин Загајац.
С обзиром да је пресуда првостепена, на њу је могуће уложити жалбу другостепеном суду, што је начелник Шипова Милан Ковач и урадио.
"Мој је став званичан да је неправоснажна пресуда да је не треба коментарисати уложио сам жалбу у законском року и очекујем одлуку другостепеног органа позитивну", каже Милан Ковач.
Сличан проблем имала је и новинарка Бојана Нинковић која је такође поднијела тужбу против Ковача. Каже да је пресуда Основног суда корак напријед ка томе да ће новинари коначно бити заштићени.
"Мени је прије свега драго да је таква пресуда донесена. Tо је корак да се нешто уради по том питању и ја сам била у истој ситуацији од истог човјека није пријатно кад обављате свој посао и добијете увреде и напад зато што сте радили свој посао таквој врсти говора није мјесто у јавном простору", каже Бојана Нинковић, новинар портала Капитал.
Контактирали смо и новинаре који су тужили Ковача, међутим, неће се оглашавати док суд, у овом случају Окружни, не донесе одлуку у другостепеном поступку. Питали смо и суд да ли је стигла жалба Милана Ковача. До овог момента, кажу, нису запримили жалбу за овај случај.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму