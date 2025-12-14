У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Извор:
На већини путева у Републици Српској јутрос је боља видљивост него предходних дана, када је магла отежавала вожњу у градовима поред ријека, док је у ФБиХ видљивост на појединим дионицама смањена на испод 100 метара, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
У ФБиХ магле има на ауто-путу Лепеница-Брадина, те на путним правцима на подручју Тузланског кантона и на дионицама Коњиц-Јабланица-Прозор, Босански Петровац-Врточе и Дрвар-Ресановци.
Ниска облачност је присутна у вишим предјелима, а з АМС-а су упозорили на опасност од одрона.
Због радова на магистралном путу Градишка - Бањалука, дионица Брестовчина - Нова Топола, саобраћај је обустављен од 8.00 до 17.00 часова и преусмјерен на алтернативне путне правце, према Чатрњи.
У току је санација магистралног пута Рача - Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћа се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. Радови се изводе и на мосту на граничном прелазу Рача због чега се вози једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
Измјене у одвијању саобраћаја су и на дијелу магистралног пута Градишка–Нова Топола–Клашнице гдје су у току изградње кружних раскрсница.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.
На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Радови се изводе и на дионицама Козарска Дубица-Приједор, затим у тунелима на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум /Шћепан Поље/.
Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Бушлетић-Зелиња у мјесту Доња Палежница, Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
У ФБиХ због замјене расвјетних тијела за саобраћај је затворена цијев у тунелу Бијела Влака, на дионици ауто-пута Бијача-Почитељ. Саобраћа се двосмјерно супротном страном ауто-пута.
У току је санација косина на магистралној цести Олово-Семизовац, због чега возила саобраћају наизмјеничним пропуштањем. На истој магистрали, али на другој локацији, изводе се санациони радови и саобраћање је успорено.
У мјесту Доње Папраско, на магистралној цести Коњиц-Јабланица, због санације дилатација на мосту саобраћа се једном траком.
Радови су актуелни и на ауто-путу Какањ-Високо и Подлугови-Сарајево сјевер.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
Када је ријеч о граничним прелазима, јутрос нису забиљежена дужа задржавања при преласку границе.
АМС подсјећа да се, због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, на граничним прелазима могу очекивати дужа задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
Из АМС-а апелују да возачи буду максимално опрезни и да прилагоде вожњу тренутним условима на путу.
