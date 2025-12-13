Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Извор:
СРНА
13.12.2025
08:38
Коментари:0
У Бањалуци, Сарајеву, Какњу, Високом и Зеници ваздух је јутрос нездрав и грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Какњу 167, у Високом 163, у Бањалуци 158, у Сарајеву 156, а у Зеници 154.
Плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старији треба да смање било какве активности током боравка напољу, а и остало становништво требало би да избјегава продужена или већа напрезања током боравка напољу.
У Тузли, Броду, Илијашу, Приједору, Травнику и Хаџићима ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Друштво
Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе
Индекс квалитета ваздуха у Тузли је 145, у Броду и Илијашу 127, у Приједору 116, а у Травнику и Хаџићима 109.
Ваздух је умјерено загађен у Добоју, Ливну, Вогошћи, Бихаћу, Маглају, Живиницама, Калесији и Лукавцу.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље
Кошарка
51 мин0
Свијет
58 мин0
Здравље
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
11
09
09
08
53
08
38
Тренутно на програму