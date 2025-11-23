Logo

Огласио се Аца Лукас након хапшења: Нису смјели да ме пусте у хотел да спавам

Блиц

23.11.2025

Пјевач Аца Лукас се огласио и открио шта се догодило након што је ухапшен током наступа у Македонији.

Наиме, Аца Лукас је ухапшен током наступа у једном локалу у Македонији јер, како је наведено у саопштењу македонске полиције, није имао потребну дозволу.

Пјевач се сада огласио на Инстаграму и открио шта се догодило у локалу у ком је пјевао.

"Пола сата пред крај наступа дошла је полиција, прекинула наступ и тражила да ја пођем са њима у станицу. Нисам ухапшен, ишао сам својим аутом. У станици сам добио информацију да наступ није регуларан и пријављен, да ја на нерегуларан начин радим… Мада сам пар дана пре наступа послао копију пасоша, како то увек радимо, да бих пријавио наступ. Дакле, пријављен је, али можда је инспектор нешто лоше урадио, нема везе са мном. Свакако сам цијелу ноћ остао (у станици) док судија за прекршаје није дошао", рекао је Лукас, преноси Блиц.

Он је додао да између осталог за све криви власт у Македонији.

Свијет

Двије пуцњаве у Чикагу: Има мртвих и рањених

"Ово није мој први него хиљаду и први наступ икада у Македонији. Тамо је публика сјајна, људи, и много волим тамо да пјевам. Никада нисам никакав ексцес направио у Македонији", рекао је Лукас.

Он је затим истакао да ће преиспитати могућност да до даљњег не наступа у Македонији.

"Чак нису смјели да ме пусте у хотел да спавам, па ујутру да дођем код судије за прекршаје. Него сам целу ноћ седео са њима. Полиција у Кавдарцима је била јако коректна, чак су ме извињавали. Један човјек ми је рекао да ли могу да вам се извиним у име македонског народ", рекао је Лукас у свом обраћању на Инстаграму.

Аца Лукас

