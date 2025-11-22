Logo

Појавио се снимак хапшења Аце Лукаса

Извор:

АТВ

22.11.2025

20:16

Привођење Аце Лукаса
Фото: Screenshot

Српски пјевач Аца Лукас приведен је 21. новембра током наступа у Сјеверној Македонији.

Лукас је наступао у граду Кавадарци, али је његов концерт изненада прекинут након што је у локални угоститељски објекат ушла полиција.

Бањалука, вријеме, снијег

Друштво

Метеоролози најављују: Будите спремни, долази нагло

Публика је, према наводима македонских медија, очекивала да ће се пјевач вратити на сцену, али то се није догодило.

На снимку се види пјевач окружен полицијом, док вјероватно негодује због привођења.

Подсјећамо, након привођења, огласила се и полиција Сјеверне Македоније која је у разлозима навела да Лукас није имао радну дозволу.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Свијет

Дјевојчица (13) ухапшена због убиства жене

"Против њега је поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка, кажњиво по члану 217 Закона о странцима", наводи се у саопштењу.

Лукас је, према истом извору, спроведен у Основни суд Кавадарци, гдје му је у скраћеном поступку изречена новчана казна.

