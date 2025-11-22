Појавио се снимак хапшења Аце Лукаса

Извор:
Српски пјевач Аца Лукас приведен је 21. новембра током наступа у Сјеверној Македонији.
Лукас је наступао у граду Кавадарци, али је његов концерт изненада прекинут након што је у локални угоститељски објекат ушла полиција.
Публика је, према наводима македонских медија, очекивала да ће се пјевач вратити на сцену, али то се није догодило.
На снимку се види пјевач окружен полицијом, док вјероватно негодује због привођења.
Подсјећамо, након привођења, огласила се и полиција Сјеверне Македоније која је у разлозима навела да Лукас није имао радну дозволу.
"Против њега је поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка, кажњиво по члану 217 Закона о странцима", наводи се у саопштењу.
Лукас је, према истом извору, спроведен у Основни суд Кавадарци, гдје му је у скраћеном поступку изречена новчана казна.
