Колумбија заплијенила највећу количину кокаина у посљедњих десет година

22.11.2025
19:45
Коментари:0
Колумбијска национална полиција у петак је саопштила да је заплијенила 14 тона кокаина у луци Буенавентура, главном пацифичком чворишту земље.
Власти су ову акцију описале као дио „тоталне офанзиве“ против трговине дрогом, у оквиру стратегије Есмералда Плус.
Свијет
Трамп: Ово није коначна понуда Кијеву
Према подацима Директората за борбу против наркотика, пошиљка је потекла из сјеверне Колумбије и била је намијењена Холандији. Инспектори за наркотике и тим паса прегледали су три теретна контејнера и открили један контаминиран кокаином, скривеним у мјешавини с гипсом – уобичајеној техници коју користе криминалне мреже у региону, преноси Анадолија.
Полиција наводи да је запљена нанијела тежак финансијски ударац криминалним групама, спријечивши циркулацију око 35 милиона доза кокаина, с процијењеним економским утицајем од 388,9 милиона америчких долара.
Само ове године у Буенавентури је заплијењено 39,7 тона кокаина, што представља повећање од 59 одсто у односу на 2024. годину.
Укупно су колумбијске власти пријавиле 422 тоне заплијењене дроге у 2025. години, што је највећи ниво заплијењеног кокаина у историји земље.
Градови и општине
Приједор: Иницијатива за отварање дневног центра за аутизам
Предсједник Густаво Петров истакао је да је операција најзначајнија у посљедњој деценији, те је искористио прилику да доведе у питање Операцију Јужно копље, амерички програм борбе против трговине дрогом у Латинској Америци.
Према изворима колумбијске владе, иницијатива САД-а уништила је више од двадесет бродова који су наводно превозили наркотике у карипским и пацифичким водама, а у тим акцијама живот је изгубило више од 80 особа.
Запљена долази усред расправе о америчкој политици према дрогама - 15. септембра, администрација америчког предсједника Доналда Трампа уклонила је Колумбију с листе земаља које „у потпуности сарађују“ у борби против наркотика, тврдећи да земља „очигледно није испунила“ међународне обавезе.
Колумбијски званичници снажно су одбацили ову процјену, наглашавајући да ниједна претходна влада није заплијенила више кокаина намијењеног америчком тржишту од тренутне, те да одлука САД-а занемарује изузетне резултате постигнуте током 2025. године.
Друштво
Трагичне статистике - број суицида у порасту
Према најновијем извјештају UNODC-а, Колумбија остаје највећи свјетски произвођач кокаина, са 253.000 хектара плантажа коке, што представља готово двије трећине глобалног узгоја.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму