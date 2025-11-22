Од овце до приглавка – "вуна главу чува"

Извор:
Бицикл, па на Малу пијацу у Обилићеву. Бака Бора у 89-ој години не губи ни секунд.
Зима стиже, приглавци се траже. Старица има пуне руке посла. Вуну је опрала на Врбасу, ишчешљала, испрела, па приглавке исплела.
"Каже скупо, није скупо. Ајд' на Врбас, опери па донеси, и ја ћу купити. Ко хоће, ко неће не мора", каже за АТВ бака Бора Јурић.
А хоће многи. Минус и ниске температуре су подношљивији уз вуну и приглавке, причају Бањалучани.
"Добро грије, спашава. То је некад наш народ носио, али наше сељанке сад воле хеланке. Шалим се нормално, добра ствар",
"Здраво грије, вуна је увијек здрава била. Није као ова омладина види се пупак", причају нам Бањалучани.
Вуна је одличан изолатор. Зими грије, љети хлади, прича једини вуновлачар у Бањалуци. Из годину у годину све је мање посла на маини која је стара више од 100 година, али зато овдје анегдота никад не мањка.
"Једна госпођа која је долазила, ишла је код доктора, каже да ми је умријет', каже бако скини вуну са себе па ћеш умријети. Толико је здрава и толико чува", истиче Горан Ирић, вуновлачар из Бањалуке.
Вуну данас бацамо, откупа нема, жале се сточари на Мањачи. Штета је, кажу, јер вуна је најбољи штит за сурове зиме.
"Вуна је на мени и ја се не бојим ко и овца. Вуну је откупљивало ишла је за све одјевке што постоје и топлина од њих. Сад је најбоља вуна одјевка, а она се баца", прича Драгомир Савановић, сточар са Мањаче.
А колико је вуна некада била вриједна можда најбоље говори и чињеница да су породице сточара на Мањачи куповале намирнице за цијелу годину само од продаје вуне. Кажу, тешко да ће таква времена опет дочекати.
Провјерено, вуна зими можда и најбоље грије тијело, а програм АТВ-а – и срце и душу. Зато, и ове зиме, уживајте у топлини породичног дома, додиру вуне и нашим причама које су увијек другачије и са душом.
