Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

Извор:
СРНА
22.11.2025
16:44
Коментари:0
Теретни саобраћај се одвија преко Романије, а проходни су и сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије, изјавио је Срни технички директор у "Романијапутевима" Драган Булошчић.
Булошчић је истакао да ће усљед јачих падавина полиција у Мокром и Подроманији заустављати камионе и шлепере који не буду имали ланце, како би се избјегли застоји.
Друштво
На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство
Он је навео да преко планинских превоја проблеме углавном праве шлепери који немају ланце, због чега долази до застоја у саобраћају.
"Магистрални и регионални путеви Сарајевско-романијске и Горњодринске регије су проходни, али има утабаног снијега и саобраћај се одвија успорено", рекао је Булошчић и додао да екипе остају на терену.
Најновије
Најчитаније
19
22
19
21
19
15
19
15
19
12
Тренутно на програму