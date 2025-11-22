Logo

Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

Извор:

СРНА

22.11.2025

16:44

Коментари:

0
Теретни саобраћај се одвија преко Романије, апел возачима да користе ланце

Теретни саобраћај се одвија преко Романије, а проходни су и сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске и Горњодринске регије, изјавио је Срни технички директор у "Романијапутевима" Драган Булошчић.

Булошчић је истакао да ће усљед јачих падавина полиција у Мокром и Подроманији заустављати камионе и шлепере који не буду имали ланце, како би се избјегли застоји.

Свети Нектарије Егински

Друштво

На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Он је навео да преко планинских превоја проблеме углавном праве шлепери који немају ланце, због чега долази до застоја у саобраћају.

"Магистрални и регионални путеви Сарајевско-романијске и Горњодринске регије су проходни, али има утабаног снијега и саобраћај се одвија успорено", рекао је Булошчић и додао да екипе остају на терену.

Подијели:

Тагови:

Romanija

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објекат компаније Дукат

Економија

Позната компанија у Српској гради објекат вриједан 10 милиона

2 ч

0
Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''

Република Српска

Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''

2 ч

0
Три брата открила богатство у поткровљу

Занимљивости

Три брата открила богатство у поткровљу

2 ч

0
Kupus

Здравље

Ови људи не би требало да једу кисели купус

3 ч

0

Више из рубрике

На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Друштво

На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

2 ч

0
Ево када се очекује топљење снијега

Друштво

Ево када се очекује топљење снијега

3 ч

0
На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

Друштво

На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

4 ч

0
Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner