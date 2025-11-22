Ево када се очекује топљење снијега

Извор:
АТВ
22.11.2025
15:35
Коментари:0
Топлије вријеме уз брзо топљење снијега Републику Српску очекује од понедјељка, 24. новембра.
Након претежно ведрог и врло хладног јутра уз јачи мраз и маглу око ријека и по котлинама, током дана услиједиће пораст температуре ваздуха уз сунчане периоде и постепено наоблачење од запада, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Регион
Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка
На југу и западу у другом дијелу дана и увече почеће киша. Такође, почеће да дува и јача јужни вјетар.
Минимална температура ваздуха од минус 10 до минус три, на југу до два, у вишим крајевима од минус 13 степени Целзијусових, а максимална од четири до 11, у вишим предјелима и мјестима са маглом од нула.
Вјетровито са јачом кишом на западу и југу најављено је за уторак, 25. новембра, када се истоку у првом дијелу дана очекује и знатно топлије.
Дуваће јак до олујни јужни вјетар који ће отопити већину сњежног покривача, осим на вишим планинама.
Сцена
Реља Поповић подигао Секу Алексић
Послије подне и увече јаче падавине ће се премјештати ка истоку, вјетар ће ослабити и захладиће. На западу ће киша накратко прећи у сусњежицу и снијег.
Максимална температура ваздуха од седам степени на западу до 16 на истоку. Током дана ће захладити и минимална температура биће увече од нула на западу до осам степени Целзијусових на истоку, на југу око 10 степени.
Облачно и свјежије биће у сриједу, 26. новембра, понегдје ће падати слаба киша, а на планинама слаб снијег.
Крајем дана на истоку и југу очекују се јаче падавине, падаће сусњежица и снијег, а на југу киша.
Република Српска
МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане
Минимална температура ваздуха од минус два до четири, на југу до осам, а максимална од четири до осам, на југу до 13, у вишим предјелима од нула.
Хроника
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
22
19
21
19
15
19
15
19
12
Тренутно на програму