Logo

Ево када се очекује топљење снијега

Извор:

АТВ

22.11.2025

15:35

Коментари:

0
Ево када се очекује топљење снијега
Фото: АТВ

Топлије вријеме уз брзо топљење снијега Републику Српску очекује од понедјељка, 24. новембра.

Након претежно ведрог и врло хладног јутра уз јачи мраз и маглу око ријека и по котлинама, током дана услиједиће пораст температуре ваздуха уз сунчане периоде и постепено наоблачење од запада, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

snijeg rumunija

Регион

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

На југу и западу у другом дијелу дана и увече почеће киша. Такође, почеће да дува и јача јужни вјетар.

Минимална температура ваздуха од минус 10 до минус три, на југу до два, у вишим крајевима од минус 13 степени Целзијусових, а максимална од четири до 11, у вишим предјелима и мјестима са маглом од нула.

Вјетровито са јачом кишом на западу и југу најављено је за уторак, 25. новембра, када се истоку у првом дијелу дана очекује и знатно топлије.

Дуваће јак до олујни јужни вјетар који ће отопити већину сњежног покривача, осим на вишим планинама.

Сека и Реља

Сцена

Реља Поповић подигао Секу Алексић

Послије подне и увече јаче падавине ће се премјештати ка истоку, вјетар ће ослабити и захладиће. На западу ће киша накратко прећи у сусњежицу и снијег.

Максимална температура ваздуха од седам степени на западу до 16 на истоку. Током дана ће захладити и минимална температура биће увече од нула на западу до осам степени Целзијусових на истоку, на југу око 10 степени.

Облачно и свјежије биће у сриједу, 26. новембра, понегдје ће падати слаба киша, а на планинама слаб снијег.

Крајем дана на истоку и југу очекују се јаче падавине, падаће сусњежица и снијег, а на југу киша.

policija rs 3

Република Српска

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

Минимална температура ваздуха од минус два до четири, на југу до осам, а максимална од четири до осам, на југу до 13, у вишим предјелима од нула.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Хроника

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

4 ч

0
Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Градови и општине

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

4 ч

0
Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

Свијет

Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица

4 ч

0
На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

Друштво

На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

4 ч

0

Више из рубрике

На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

Друштво

На овом граничном прелазу забрањен саобраћај за теретна возила са приколицом и шлепере

4 ч

0
Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Да ли стиже разведравање? Ево какво нас вријеме сутра очекује

5 ч

0
Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

Друштво

Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

5 ч

0
Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

Друштво

Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјеката

19

21

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

19

15

Све спремно за пријевремене изборе

19

15

Нови Нацрт закона о туризму регулисаће рад туристичких субјекатa

19

12

Масовна отмица ђака: Отето 315 ученика и наставника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner