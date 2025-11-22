Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

Извор:
Младић који је јутрос ликвидиран на Новом Београду идентификован је и у питању је Т. П. (25), вођа навијача Партизана из Земуна који је већ два пута ове године био на мети.
Према незваничним информацијама, непознати нападач изрешетао је из ватреног оружја и убио Т. П. код трафике у Булевару Арсенија Чарнојевића на Новом Београду, након чега је побјегао.
Тијело са повредама главе затечено је на трави иза трафике, а тренутно се обавља увиђај и у току је потрага за убицом.
"Т. П. је два пута избјегао смрт. Био је актер филмског обрачуна навијача на Газели у јуну ове године. Камере су тада забиљежиле како нападачи на скутерима окружују аутомобиле у којима су били навијачи Партизана који су се враћали са кошаркашке утакмице, а у једном од возила био је и Т. П. Нападачи су и тада пуцали", тврди извор и додаје да је Т. П, како се сумња, био и мета бомбаша из Косовске улице.
"Македонски манекен Мартин Сипковски (21), који је погинуо 30. септембра у експлозији у изнајмљеном стану у Косовској улици у центру Београда, према оперативним информацијама, био је ангажован да убије вођу навијача Т. П", каже извор и подсјећа да је Сипковски, како се сумња, случајно активирао експлозив у стану, те је настрадао, пише "Блиц".
