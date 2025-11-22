Извор:
Аваз
22.11.2025
14:41
Нови шокантан случај потресао је Тузлански кантон, када су двојица мушкараца старости 43 и 41 годину силовали тринаестогодишњег дјечака.
Како Дневни аваз пише, ријеч је о мушкарцима који су браћа. Такође, сазнаје се да је један од браће и раније починио слично злодјело.
Како је потврђено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона за Дневни аваз, запримљена је пријава о овоме догађају.
"У вези Вашег упита, информишемо вас да је запримљена таква пријава, те да су у конкретном случају све потребне радње предузели истражитељи Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а ТК, под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона (KTTK). За све даље информације је потребно обратити се KTTK. Напомињемо да смо сви у обавези поступати у складу с одредбама Закона о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку БиХ", наводи се у одговору на наш упит.
У петак се огласило и Кантонално тужилаштво Тузланског кантона о овоме стравичном догађају.
Како је потврдио портпарол Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона Адмир Арнаутовић, Општински суд Тузла је у четвртак, на приједлог Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, одредио мјеру притвора за два мушкарца, једног četrdesettrogodišnjaka и једног четрдесетједногодишњака из Тузле, због постојања основане сумње да су на штету тринаестогодишњег дјечака из Тузле починили кривично дјело полни однос с дјететом из члана 207. Кривичног закона ФБиХ.
"У складу с одредбама Закона о заштити и поступању с дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ, и у интересу заштите оштећеног дјетета, нисмо у могућности објављивати било какве детаље везане за овај предмет", додао је Арнаутовић.
