Пojавио се нови снимак пуцњаве у Калесији

22.11.2025

13:27

Пojавио се нови снимак пуцњаве у Калесији
Фото: Printscreen/Facebook/Kalesija

Пуцњава која је 19. новембра потресла Калесију, након што су тројица разбојника опљачкала златару и сукобила се са полицијом, оставила је снажан траг међу грађанима.

У тренуцима када је у центру мјеста одјекивало оружје, на улици су се затекла и дјеца која су, престрављена, покушавала пронаћи заклон од метака.

Управо тада догодио се гест који је, усред хаоса, показао оно најбоље у људима. Дјеца су трчала у паници, а радници оближњег фаст фуда одмах су им отворили врата и склонили их у унутрашњост. Тим чином малишанима су пружили сигурност у тренуцима када је опасност на улици била огромна, преноси Црна-Хроника.

Аутопут Добој

Друштво

Вози се једном траком: Отежан саобраћај на ауто-путу "9. јануар"

Подсјетимо, инцидент је почео када су тројица маскираних разбојника упала у локалну златару, везала власника и украла одређену количину златног накита. У покушају бјекства отворили су ватру на полицију, која је узвратила. Један од разбојника, Матија Гурдељевић, преминуо је од задобијених повреда, док се његов брат Велемир Гурдељевић и још један осумњичени и даље налазе у бјекству.

Иако је полицијска акција спријечила даљу ескалацију, грађани Калесије остали су потресени, посебно због чињенице да су се у тренутку пуцњаве на улици нашла и дјеца.

