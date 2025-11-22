Пojавио се нови снимак пуцњаве у Калесији

Извор:
Црна-хроника.инфо
22.11.2025
13:27
Коментари:0
Пуцњава која је 19. новембра потресла Калесију, након што су тројица разбојника опљачкала златару и сукобила се са полицијом, оставила је снажан траг међу грађанима.
У тренуцима када је у центру мјеста одјекивало оружје, на улици су се затекла и дјеца која су, престрављена, покушавала пронаћи заклон од метака.
Управо тада догодио се гест који је, усред хаоса, показао оно најбоље у људима. Дјеца су трчала у паници, а радници оближњег фаст фуда одмах су им отворили врата и склонили их у унутрашњост. Тим чином малишанима су пружили сигурност у тренуцима када је опасност на улици била огромна, преноси Црна-Хроника.
Друштво
Вози се једном траком: Отежан саобраћај на ауто-путу "9. јануар"
Подсјетимо, инцидент је почео када су тројица маскираних разбојника упала у локалну златару, везала власника и украла одређену количину златног накита. У покушају бјекства отворили су ватру на полицију, која је узвратила. Један од разбојника, Матија Гурдељевић, преминуо је од задобијених повреда, док се његов брат Велемир Гурдељевић и још један осумњичени и даље налазе у бјекству.
Иако је полицијска акција спријечила даљу ескалацију, грађани Калесије остали су потресени, посебно због чињенице да су се у тренутку пуцњаве на улици нашла и дјеца.
Бања Лука
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму