Ухапшен бивши предсједник Бразила Жаир Болсонаро

Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро приведен је у федерални полицијски притвор, рекао је Ројтерсу његов адвокат.
Болсонаров адвокат није навео разлог за притварање.
Бивши предсједник осуђен је у септембру на 27 година и три мјесеца затвора због планирања пуча да би остао на власти након што је изгубио изборе 2022. године од љевичарског кандидата Луиза Ињасија Луле да Силве.
Болсонаро је провео више од 100 дана у строгом кућном притвору због кршења мјера предострожности у посебном случају због наводног позивања САД да се умијешају да би се зауставио кривични поступак против њега.
Амерички предсједник Доналд Трамп, који је био пријатељски настројен према Болсонару док су обојица била на функцији, назвао је овај случај "ловом на вјештице".
Трамп је увео санкције судији који је надгледао случај и царину од 50 одсто на увоз више бразилских производа у САД.
