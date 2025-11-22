Ухапшен Приједорчанин: Претукао свједока и пријетио му убиством

Извор:
Приједорска полиција ухапсила је А.У. из тог града због сумње да је претукао суграђанина који је против њега свједочио у поступку за трговину дрогом.
Како сазнаје АТВ осумњичени је почетком новембра привођен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом. Изјаву против њега дао је један свједок којег је А.У. 18. новембра напао, нанио му тјелесне повреде уз пријетње убиством.
У ПУ Приједор наводе да је А.У. ухапшен због основа сумње да је починио кривична дјела спречавање доказивања, тјелесна повреда и угрожавање сигурности, на штету једног лица из Приједора.
”Осумњичени А.У. се терети да је почетком новембра мјесеца лицу из Приједора упутило озбиљне пријетње по живот и нанијело му тјелесне повреде. Уз извјештај о почињеним кривичним дјелима осумњичени А.У. је предат тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Приједор”, саопштила је полиција.
Осумњиченом је предложен притвор о којем одлучује Основни суд у Приједору.
