Ухапшен Приједорчанин: Претукао свједока и пријетио му убиством

Извор:

АТВ

22.11.2025

09:50

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Приједорска полиција ухапсила је А.У. из тог града због сумње да је претукао суграђанина који је против њега свједочио у поступку за трговину дрогом.

Како сазнаје АТВ осумњичени је почетком новембра привођен због сумње да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом. Изјаву против њега дао је један свједок којег је А.У. 18. новембра напао, нанио му тјелесне повреде уз пријетње убиством.

У ПУ Приједор наводе да је А.У. ухапшен због основа сумње да је починио кривична дјела спречавање доказивања, тјелесна повреда и угрожавање сигурности, на штету једног лица из Приједора.

Алергија прехлада

Србија

Ближи се крај лажним боловањима

”Осумњичени А.У. се терети да је почетком новембра мјесеца лицу из Приједора упутило озбиљне пријетње по живот и нанијело му тјелесне повреде. Уз извјештај о почињеним кривичним дјелима осумњичени А.У. је предат тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Приједор”, саопштила је полиција.

Осумњиченом је предложен притвор о којем одлучује Основни суд у Приједору.

