Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

Федор Марјановић, пријатељ Алдине Јахић коју је брутално убио некадашњи фудбалски судија Анис Калајџић у Мостару, објавио је пјесму посвећену несрећној дјевојци.
Подсјетимо, осумњиченом Анису Калајџићу (33) из Мостара се на терет ставља, како су потврдили из Тужилаштва ХНК, да је 16. новембра око 18 часова, на аутобусној станици у Мостару на тргу Ивана Крндеља бб, након што је претходно набавио пиштољ на илегалан начин и којег је код себе неовлаштено посједовао, испред фитнес центра сачекао оштећену Алдину Јахић (32) која је ту тренирала.
Ту јој је пришао и више пута ударао у предјелу главе и груди од чега се она бранила држећи руке испред себе.
"У једном тренутку он је извадио пиштољ, након чега је оштећена због страха за властити живот потрчала у правцу једног хотела на тргу Ивана Крндеља бб у Мостару, бојећи се за своју сигурност. Она је грађанима и пролазницима преплашено говорила да зову полицију јер је мушкарац прати и пријети јој пиштољем, да би потом ушла у ресторан и мобилним телефоном позвала полицију. За то вријеме је осумњичени дошао и оштећену пронашао у тоалету док је она поново покушавала позивати помоћ, па јој је осумњичени пришао и упуцао је из пиштоља у правцу главе, тада јој је задао смртоносне повреде, од којих је оштећена преминула на лицу мјеста", навели су из Тужилаштва ХНК, преноси Курир.
Стихове пјесме прочитајте у наставку:
метак лети давно прије него што је испаљен
ти си га чула у ријечима писаним и изговореним
КУ***
ДР***
НАСТРАДАЋЕШ
НА****ЋЕШ
ПОЈЕШЋУ ТЕ
УБИЋУ ТЕ
чула си га у тишини која расте из крваве земље
ноћу пуже уз зид твога стана
завлачи се у кревет док спаваш
попут паука улази ти у уста
лијеже црна јаја у грлу
из њих се порађа смрт
чула си га у корацима који се приближавају
кад си се враћала из теретане
и тада си видјела неуслишену молитву
јер од глувих људи анђели не чују буку у нашим срцима
не чују спори ход бржи од твог трчања
нити виде како трепере ћорава свјетла кафанског тоалета
(као да су и она зажмирила пред тим што се дешава)
читав град је био празан, слијеп и глув
и онда када је смрт изашла из чауре
само си ти чула и видјела
неизговорене ријечи
далека путовања која нећеш пропутовати
дјецу коју нећеш родити
неснимљене епизоде омиљене серије
заувијек пропуштене тренинге
будућност никад остварених ситница
и све ти је било јасно
смрт као гумица брише све што још ниси написала
јер у земљи која те зазидала у тамницу тишине
жртве могу само да умру
злочинци убијају.
