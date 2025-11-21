Logo
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

Извор:

АТВ

21.11.2025

16:13

Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни
Фото: АТВ

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је подршка Бранку Блануши на предстојећим изборима у Српској једино актуелно питање о којем су сложни сви у Сарајеву.

Цвијановићева је навела да у бошњачком политичком корпусу пршти перје и додала да су странке подијељене, коалиције климаве, а власт и опозиција смртно посвађани.

"Једино актуелно питање око којег су сви у Сарајеву сложни јесте подршка Блануши на предстојећим изборима у Српској. Ту нема подјела - сви су на истој страни", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

