Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је подршка Бранку Блануши на предстојећим изборима у Српској једино актуелно питање о којем су сложни сви у Сарајеву.
Цвијановићева је навела да у бошњачком политичком корпусу пршти перје и додала да су странке подијељене, коалиције климаве, а власт и опозиција смртно посвађани.
"Једино актуелно питање око којег су сви у Сарајеву сложни јесте подршка Блануши на предстојећим изборима у Српској. Ту нема подјела - сви су на истој страни", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Република Српска данас обиљежава 30 година од одбране својих сјеверозападних граница од хрватске агресије.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 18, 2025
Захваљујући херојском отпору наших бораца, у септембру 1995. одбрањене су општине Нови Град, Костајница и Козарска Дубица.
Нека је вјечна слава и хвала јунацима!
