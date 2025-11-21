Logo
РАК подсјећа на обавезно поштовање предизборне тишине

Извор:

СРНА

21.11.2025

12:53

Коментари:

0
Фото: АТВ

Регулаторна агенција за комуникације (РАК) БиХ подсјећа све пружаоце медијских аудио-визуелних и услуга радија на обавезу поштовања изборне тишине непосредно пред пријевремене изборе за предсједника Републике Српске заказане за недјељу, 23. новембра.

Потпуна забрана медијског праћења било каквих изборних активности ступа на снагу сутра у 7.00 часова и трајаће до затварања бирачких мјеста, напомињу из РАК-а.

Избори Република Српска

Република Српска

У Републици Српској сутра почиње предизборна тишина

Забрана објављивања резултата истраживања јавног мњења ступила је на снагу јутрос у 7.00 часова и траје до затварања бирачких мјеста.

Избори ће бити одржани у недјељу, 23. новембра, а у трци за предсједника Републике Српске је шест кандидата - Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске и два независна кандидата Игор Гашевић и Славко Драгичевић.

