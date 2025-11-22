Нови фластер помаже срцу да се опорави након удара

22.11.2025
09:26
Коментари:0
Фластер користи микроигле за испоруку терапије директно у оштећено срчано ткиво, подстичући поправку и побољшавајући функцију срца након срчаног удара, објашњава др Ке Хуанг, ванредни професор на Одјељењу за фармацеутске науке са Универзитета Тексас.
Свака сићушна игла у овом биоразградивом фластеру садржи микроскопске честице напуњене интерлеукином-4 (ИЛ-4), молекулом за који се зна да помаже у регулисању имуног система. Када се примене на површину срца, игле се растварају и ослобађају ИЛ-4 директно у повријеђено подручје, стварајући окружење погодно за зарастање.
Хуанг и тим су објавили своје налазе у часопису "Cell Biomaterials", уз подршку Националног института за здравље и Америчког удружења за срце.
Овај фластер дјелује као мост, каже др Хуанг. Микроигле продиру у спољашњи слој срца и омогућавају леку да доспе до оштећеног мишића испод, који је обично веома тешко доступан.
Након срчаног удара, срчани мишић губи кисеоник и хранљиве материје, што узрокује одумирање ћелија. Тијело реагује стварањем ожиљног ткива, које помаже у стабилизацији срца, али не може да се контрахује као здрав мишић. Временом, преостали срчани мишић мора више да ради да би надокнадио то, што често доводи до срчане инсуфицијенције.
Друштво
Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра
Хуангов фластер има за циљ да прекине тај циклус. Испоруком ИЛ-4 директно на мјесто повреде, фластер подстиче имуне ћелије зване макрофаги да пређу из проинфламаторног стања у стање зарастања. Ова промјена помаже у смањењу стварања ожиљака и унапређује коначну прогнозу.
"Макрофаги су кључни. Они могу или да погоршају упалу или помогну срцу да зарасте. ИЛ-4 помаже да се претворе у помоћне микроорганизме", наводи др Хуанг.
Претходни покушаји коришћења ИЛ-4 за "поправку" срца укључивали су његово убризгавање у крвоток, али тај приступ је изазивао нежељене нуспојаве у другим органима. Хуангов фластер рјешава тај проблем тако што третман дјелује локално.
"Системска испорука утиче на цело тело, желели смо да циљамо само срце", наглашава.
Једно од најизненађујућих открића била је промена у стању ћелија срчаног мишића након третмана. Др Хуанг наводи да су ћелије постале комуникативније и осјетљивије на сигнале из околних ткива, посебно ендотелних ћелија, које облажу крвне судове. Ова побољшана комуникација може да буде кључна за дугорочно зарастање.
"Кардиомиоцити нису само преживљавали, већ су реаговали са другим ћелијама на начине који позитивно утичу на опоравак", сугерише доктор.
Фластер је такође утишао инфламаторне сигнале из ендотелних ћелија, који иначе могу да погоршају оштећења након срчаног удара. Хуангов тим је приметио повећану сигнализацију кроз пут под називом НПР1, који помаже у одржавању здравља крвних судова и раду срца.
Иако тренутна верзија фластера захтијева операцију на отвореном грудном кошу, Хуанг се нада да ће у будућности развити минимално инвазивну методу увођења. Он замишља верзију која би се могла убацити кроз малу цијев, што би је учинило практичнијом за клиничку употребу.
"Ово је само почетак. Доказали смо концепт. Сада желимо да оптимизујемо дизајн и испоруку", поручује др Ке Хуанг, пише Њуз медикал.
Емисије
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму