Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града

АТВ
22.11.2025
11:39
Полиција је одузела нелегално уграђене свјетлосне уређаје, такозване “трептаче”, након контроле путничког возила "пежо" страних регистарских ознака којим је управљало лице С.Р. из Новог Града.
Током контроле 20. новембра утврђено је да су у возило постављени свјетлосно-сигнални уређаји чија употреба није дозвољена, саопштено је из ПУ Приједор.
Полицијски службеници су их одмах одузели, а возачу уручили прекршајни налог у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
