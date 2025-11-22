Logo

Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града

АТВ

22.11.2025

11:39

Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града
Полиција је одузела нелегално уграђене свјетлосне уређаје, такозване “трептаче”, након контроле путничког возила "пежо" страних регистарских ознака којим је управљало лице С.Р. из Новог Града.

Током контроле 20. новембра утврђено је да су у возило постављени свјетлосно-сигнални уређаји чија употреба није дозвољена, саопштено је из ПУ Приједор.

Полицијски службеници су их одмах одузели, а возачу уручили прекршајни налог у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

