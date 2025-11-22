Logo

Додик са Вучићем: Настављамо да чувамо јединство српског народа, стабилност и снагу Српске и Србије

22.11.2025

14:30

Додик са Вучићем: Настављамо да чувамо јединство српског народа, стабилност и снагу Српске и Србије
Фото: Instagram.com/buducnostsrbijeav

Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Србије Александар Вучић састали су се данас у Београду, гдје су разговарали о свим политичким и економским питањима од значаја за Србију, Републику Српску и регион.

- Данас још једном - раме уз раме. Александар Вучић и ја настављамо да чувамо оно што је најважније: јединство српског народа, стабилност и заједничку снагу Републике Српске и Србије. Кад год је важно, дjелујемо заједно - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како он наводи, то је пут Српске и Србије, као и обавеза.

- Подржао сам напоре које предсједник Вучић улаже у циљу изналажења за Србију најбољег рјешења за проблем НИС-а, како би се обезбиједила енергетска стабилност Србије. Вјерујем да ће то рјешење бити убрзо пронађено и да ће рафинерије у Новом Саду и Панчеву несметано наставити рад. Упознао сам предсједника Вучића да је ситуација у Републици Српској стабилна и безбједна, као и с нашим активностима које су усмјерене искључиво на поштовање слова Дејтонског споразума - додао је Додик.

Претходно је Вучић на свом налогу на друштвеној мрежи Инстаграм објавио да се састао са Додиком.

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

