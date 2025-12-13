Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

Извор:
СРНА
13.12.2025
20:21
Србија и Црна Гора су много боље припремљене за чланство у ЕУ од Украјине, али се стално суочавају са новим политичким захтјевима, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
Фицо је истакао да није реално приступање Украјине ЕУ у догледној будућности, а као добро припремљену за проширење је навео и Албанију.
Напоменуо је да би чланство Кијева у ЕУ захтијевало једногласно одобрење свих чланица, а велике земље биле би прве које би га блокирале.
Словачки премијер је критиковао и висок ниво корупције у Украјини, указујући на десетине милијарди евра које је ЕУ већ издвојила.
Он је још једном поновио да не жели да учествује у плановима за издвајање нових средстава за војну опрему, те да обећава да ће на састанцима Европског савјета блокирати све финансијске одлуке усмјерене на куповину оружја за Кијев.
