Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

СРНА

13.12.2025

20:21

0
Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ
Фото: Танјуг/АП

Србија и Црна Гора су много боље припремљене за чланство у ЕУ од Украјине, али се стално суочавају са новим политичким захтјевима, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.

Фицо је истакао да није реално приступање Украјине ЕУ у догледној будућности, а као добро припремљену за проширење је навео и Албанију.

Напоменуо је да би чланство Кијева у ЕУ захтијевало једногласно одобрење свих чланица, а велике земље биле би прве које би га блокирале.

Словачки премијер је критиковао и висок ниво корупције у Украјини, указујући на десетине милијарди евра које је ЕУ већ издвојила.

Он је још једном поновио да не жели да учествује у плановима за издвајање нових средстава за војну опрему, те да обећава да ће на састанцима Европског савјета блокирати све финансијске одлуке усмјерене на куповину оружја за Кијев.

Роберт Фицо

Коментари (0)
